ŽIKA ŠARENICA PIŠE ZA KURIR: Jadrankina nagrada za operetu

Primadoni Jadranki Jovanović uručena je specijalna međunarodna nagrada za operetu 2019. u tršćanskom Roseti teatru.

Nagradu, koju dodeljuje Međunarodna asocijacija operete regije Furlanija-Julijska krajina u severnoj Italiji, srpskoj divi 28. decembra prošle godine uručila je italijanska operska umetnica Danijela Barčelona, uz prisustvo slavnih kolega, soprana Danijele Macukato i tenora Maksa Renea Kosotija. Ova prestižna međunarodna nagrada za operetu osnovana je 1986. godine sa namerom da se oda počast umetnicima koji su doprineli razvoju i uspehu operete, njenom promovisanju u svetu u različitim izrazima.

Ilustracija foto: Aleksandar Jovanović

Zahvaljujući razumevanju za umetnička postignuća kuršumlijskog preduzeća „Planinka“, ovom događaju prisustvovala je i ekipa emisije „Žikina šarenica“ i, naravno, pripremila ekskluzivnu reportažu o ovom događaju i srpskoj tradiciji i opstajanju u ovom delu Italije.

O ovom priznanju Jadranka Jovanović kaže: - Hvala mojim dragim Tršćanima, hvala mojoj Italiji, koja mi je prva širom otvorila vrata, hvala žiriju koji me je nagradio, svim kolegama na sceni, orkestru, publici koja je ispunila salu Roseti teatra do poslednjeg mesta i hvala mojim Srbima koji su došli da me podrže.

Dosadašnji dobitnici te nagrade u Trstu koji su se istakli u žanru operete poznati su svetski operski pevači, dirigenti, reditelji, glumci, koreografi, među kojima su našoj publici najpoznatiji: Raina Kabaivanska, Elisabet Švarckopf, Nikolaj Geda, Alfredo Kraus, Danijela Macukato, Maks Rene Kosoti, glumica Marta Egert, austrijski reditelj Oto Šenek, italijanski reditelj i koreograf Đino Landi.

Foto: Zorana Jevtić

