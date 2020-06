IGRALI SU ZA ŠEĆER I BRAŠNO! A posle ovoga Sani Trik FX bio je i NEPOKRETAN?! Sa Đoganijevima se TEK NAMUČILI!

Natalija i Sani Ibraimov nedavno su tokom jednog poligrafskog ispitivanja bez dlake na jeziku otkrili brojne detalje iz privatnog života, kao i s početka karijere kada su, kako je pevačica istakla - igrali za šećer i brašno.

"Da, istina je. Kada smo osnovali našu plesnu grupu bile su devedesete, bilo je jako teško vreme i naravno, gazde nisu imale dovoljno novca, koliko smo mi tražili. I onda smo igrali za šećer i brašno", na šta se Sani nadovezao: "To bih i sad i uradio, da se razumemo. Pogotovo kad je bila kriza sa koronom. Rado bih ja otišao da pevam za brašno i šećer."

Inače, Natalija Trik FX jednom prilikom završila je i u bolnici nakon brutalne svađe sa bivšim.

"Da, istina je. To je bila jako loša veza. Pretrpela sam zaista veliko nasilje. Hvala Bogu da sam upoznala Sanija, da sam se udala za njega i da sam srećna."

Sa druge strane, na poslovnom planu nije bila baš srećne ruke.

"Prodali smo stan koji je meni Sani kupio za rođendan (smeh) Bilo je takvo neko vreme. Ja sam želela da baš uspem u karijeri, angažovala sam jake kompozitore i aranžere, mislila sam da ću sa tim albumom da razvalim. Međutim, to se nije desilo. Na moju žalost, ostala sam i bez stana i bez karijere."

Jednom prilikom, inače, polomila je tanjir jer je njen suprug kasnio. Ovaj detalj iz njihovog života mnogima nije bio poznat.

"Pa... to je bilo samo jednom. Sani non-stop kasni, meni se stvarno smučio život, on kasni gde god. Skupilo mi se (smeh) Nema veze, malo sam zidove izmastila, Bože moj, mogu i ja da poludim", otkrila je ona, kojoj muškarci i danas šalju bezobrazne poruke, ali ih ona odmah blokira.

Jedino za čime žali je što se bar još jednom nije ostvarila kao majka.

"Volela bih da sam imala bar još jedno dete. Na žalost, tako nas je život naveo, jedno smo izgubili, tako da smo ostali na Dejanu... Nismo imali tu sreću. Probali smo, ali na žalost nije uspelo."

Kako svog supruga smatra velikim šmekerom, ume često da se zapita i da li je on vara.

"Da, apsolutno. Zato što je jedna švalerčina - lep, zgodan i neophodan. Sani voli lepe žene, voli da je u centru pažnje, voli da izaziva pažnju, tako da se uvek pitam kada nije kući gde je i šta radi"

"Dobro je dok je tako", sa smeškom je dodao Sani, koji je, kako kaže - imao ozbiljnu priliku za svetsku karijeru, koju je odbio jer njegova draga nije bila pozvana sa njim.

"Da, u pitanju je glumačka, odnosno igračka karijera. Za ulogu Princa u nekom muzičkom spotu u Londonu. Uslov je bio da ja dođem za neku sumu novca koja je bila mala, s tim da ja dođem u London bez Natalije i to mi nije odgovaralo pa sam odustao. Ništa od toga nije bilo."

Đole ga je, kako je zatim objasnio, ostavio bez dinara kada je napustio grupu Đogani Fantastiko.

"Ostavio me je i bez dinara i bez garderobe od sponzora. Da bi se osvetio, dao primer drugima - sve mi je to oduzeo. Sad s ove strane - to je stvarno bilo ružno s njegove strane."

U Nataliju se, inače, zaljubio dok je ona bila u tubrulentnoj vezi sa bivšim.

"Zaljubio sam se, da, ali nije bila u turbulentnoj vezi. To je bila već veza u zalasku... Već je to bilo, kao, hajde ćao. Navika. Ja sam tu uleteo... ko prvi devojci... (osmeh)"

Prevaru joj, pak, ne bi oprostio.

"Mislim... koji muškarac može da oprosti prevaru osobi koju voli? Ali ne znam kako bih se ponašao, bilo bi tu svašta... kao i svaki Balkanac, nema teorije."

foto: Dragan Kadić

Sani je ovom prilikom progovorio i o saobraćajki posle koje je jedno vreme bio i nepokretan.

"Da. Bio sam nepokretan, to je bilo 2003. Nisam bio kriv, bio sam suvozač, ali, eto - izvukao sam se iz toga", istakao je on koji se, kako je dodao, fizički oporavljao godinu, a psihički pet.

Nakon te nezgode su ih svi plesači napustili, na čemu je Sani zahvalan, a evo i zašto:

"U tom trenutku smo imali negde oko pedesetak igrača. Svi do jednog su napustili Nataliju kad je bilo najpotrebnije, ali mi smo ustali posle jači na noge, postali mnogo jači i mnogo bolji. Tako da, hvala im."

Sa Slađom Delibašić, kako je priznao, nije u dobrim odnosima.

"Da, istina je. Neki ljudi ne zaslužuju da budemo prijatelji sa njima. Njihovi postupci, njihove rekacije, njihova priča iza leđa, šta god. Mislim da je ona pokazala svoje pravo lice i smatram da ne treba biti sa ljudima kao što su oni."

Ponašanje Lune Đogani u "Zadruzi" u opšte ne osuđuje, ali ipak mu se jedno nimalo ne dopada:

"Osuđujem to što je dozvolila da rijaliti preuzmje njen život. Jeste, super je lova, popularnost... ali mislim da će to mnogo da je košta."

foto: Printscreen

