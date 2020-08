TAJNO SE VIĐA SA OROZOVIĆEM?! Brendonov komšija otkrio njihovu tajnu: Raspravljali su se, a onda se desilo OVO! HIT

Bivši zadrugari Branislav Radonić Brendon i Nikola Orozović, kako je poznato, su se rastali u lošim odnosima po izlasku iz ,,Zadruge 3“, a sada je isplivala priča da su se Nikola i Brendon navodno ipak viđali i posle izlaska sa velelepnog imanja.

Podsetimo, Brendon i Orozović imali su korektnu i, kako su ostali zadrugari primetili, poprilično prisnu komunikaciju, a onda se preko noći sve promenilo, te je Nikola počeo da viče, urla, pa je i nekoliko puta pravio pravi rusvaj lomeći krevet svog cimera.

"Nikola i Brendon se tajno viđaju, svi znaju da Brendon živi u "Yu biznis centru", viđali smo Orozovića da ga čeka u kolima i da odlaze ka Zemunu i to nekoliko puta. Orozović vozi kabriolet, a Brendona znamo iz komšiluka i njegov glas nam je dobro poznat svima ovde. Nikome se ne javlja i nije komunikativan mnogo, ali pre dve noći su sedeli u kolima i nešto su se glasno raspravljali, Brendon mu je govorio više puta: "Kada ćeš prestati da me u javnosti predstavljaš kao nekog zlikovca, a privatno mi se izvinjavaš i tražiš savete?“, a onda je izašao iz kola. Orozović je krenuo za njim i uhvatio ga za ruku da stane, počeo je i on da viče. Mi držimo lokal ovde i to se odvijalo baš ispred naše radnje. Brendon uvek izlazi sa kačketom, ali ima prepoznatljiv glas, pa nam je sve to dodatno privuklo pažnju" ispričao je Brendonov komšija.

foto: Printscreen

Kurir.rs / Pink.rs/ M.M.

Kurir