ŠOK ISPOVEST ACE LUKASA: Bio je vukovac, Saša Popović ga odbio, PROKOCKAO 70 MILIONA €! sve o KOCKI, DROGI i ALKOHOLU

Život Ace Lukasa kao da su režirali holivudski reditelji! Ono što pevač preživi za jedan dan, neko ne uspe za ceo život. Jedan je od najpopularnijih pevača na Balkanu, svaka pesma mu je hit, imao je najlepše žene u Srbiji, bio je u zatvoru, priznao je da se drogirao i kockao... Tako je u jednom momentu bio milioner, a u drugom je dugovao milione!

- Niko mi nikad nije pretio zbog dugova jer sam uvek sve vraćao. Nikada nikog nisam prevario za jedan jedini evro. Umeo sam da se zadužim i po milion evra - započinje veliku životnu ispovest Aleksandar Vuksanović, alijas Aca Lukas, i otkriva koliko je "težak":

- Godišnje zarađujem između milion i po i dva miliona evra. Na kocki sam izgubio oko 70 miliona evra, ali sam u životu zaradio više od 100 miliona. Ja sam zapravo ozbiljan milioner. Ni zbog čega mi u životu nije žao, pa ni zbog novca koji sam izgubio. Moj je. Zaradiću ponovo!

Aca, međutim, nije oduvek milioner. Odrastao je u porodici u kojoj je samo otac radio. Nije išao u vrtić kao mnogi njegovi vršnjaci jer ga je majka Vidosava čuvala. - Mama nije radila jer joj pokojni otac Vuksan nije dozvoljavao, pa me je ona čuvala. Zbog toga, a i zato što sam jedinac, imao sam sve predispozicije da budem razmaženo dete, ali nisam to bio - kaže Aca.

Odrastao je na Karaburmi, gde je i završio Osnovnu školu "Filip Višnjić" kao vukovac. Iako nije bežao sa časova i bio je odličan đak, važio je za mangupa: - Voleli smo da praćkom gađamo automobile koji prolaze i da igramo fudbal. Gde god bismo videli livadu, stali bismo da šutiramo loptu.

Prvu simpatiju Lukas je imao u sedmom razredu, kada se zaljubio u godinu dana mlađu devojčicu: - Samo smo se poljubili, a naša veza nije dugo trajala. Moja generacija je vatala devojčice koje su bile naprednije. Stalno smo trčali oko njih i pipkali ih. Dobijao sam ćuške zbog toga.

Posle osnovne Aca upisuje građevinsko-tehničku školu, koju nije završio. U trećoj godini počeo je da svira klavijature i tu je bio kraj njegovom školovanju.- Tada je škola za mene postala sprdnja. Sreća da sam prethodno završio srednju muzičku. Iako sam bio talentovan za klavir, nisam voleo klasičnu muziku, pa nisam nastavio dalje da se školujem.

Klavir je zamenio klavijaturama, pa je sa nepunih 18 godina počeo da nastupa na splavu "Bis", koji je držao sa nekoliko drugara. Tu su pravili takozvane after zabave do šest-sedam ujutru. Aca je tada "prašio" samo rok muziku. Jednog jutra na splav je došla Snežana Mišković Viktorija, koja je bila očarana kako tada nepoznati klinac svira.Folker, međutim, nije dugo žonglirao između splava i nastupa sa Viktorijom jer je popularnu rokerku, kako kaže, droga uzela pod svoje.

- To je opora priča, teško mi je da govorim o tome. Ja sam prvi izašao iz benda, koji se ubrzo raspao jer su Bane Jelić, Predrag Jakovljević Bata, Miloš Stojisavljević Cajger i Dušan Duda Bezuh ubrzo napustili Viktoriju. Sve se raspalo jer je ušla u loš period, navukla se na heroin. Droga je uzela danak njenoj karijeri. To je smetalo svima, pa i meni, jer ja tada čak ni travu nisam duvao - priseća se pevač i nastavlja:

- Nisam mogao takvu da je gledam jer sam je mnogo voleo. Nije dala nikome da joj priđe, okružila se ekipom ljudi van našeg benda, jednom popularnom pevačicom iz Srbije i poznatim pevačem iz Hrvatske koji su takođe bili na heroinu. Njen tadašnji momak, koji je umro od droge, bio je naš menadžer. Možete da zamislite kako je sve to izgledalo. On je bio njena najveća kočnica, vukao ju je dole, ali je ona slušala samo njega i neke ljude s one strane zakona.

Godinu dana nakon raspada benda svi su se ponovo okupili kako bi održali koncert sa Viktorijom u Centru "Sava", koji je trebalo da bude kruna njene karijere. - Taj nastup je bio odličan, gost je bio Zdravko Čolić. Tih godinu dana Viktorija se čas skine sa droge, čas se opet vrati, ali koncert je odlično odradila. Ona je sada čista, ali su joj ostale posledice. Ne znam da li i dan-danas postoji jedna rok pevačica koja može da joj priđe. Ona je bila srpska Tina Tarner.

Popović ga odbio Posle epizode sa Viktorijom u potpunosti se okrenuo nastupima na splavu "Lukas". U međuvremenu je snimio ploču "Kuda idu ljudi kao ja", ali niko nije hteo da izda. ZAM ga je prvi odbio, Saša Popović je rekao da "to ništa ne valja". Uprkos svemu, pesma je postala veliki hit, ali niko nije znao ko je peva.- Video sam da nema leba od toga i nastavio sam da pevam na splavu. Prethodno su karijere izgradili isti pevači koji su dolazili mene da slušaju. Prvi je Šašić pre mene snimio ploču "Gori more" i postao poznat, a ja sam ga doveo da peva kod mene. Ali dobro sam zarađivao na "Lukasu" i nije me zanimalo da gradim karijeru. Toliko sam para imao da sam mogao 100 stanova da kupim. A nisam kupio nijedan. Bio sam klinac, nije me to interesovalo. Trošio sam pare na kocku, žene, alkohol.

