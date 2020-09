TRANSRODNA PEVAČICA BACILA OKO NA VATERPOLISTU! ELEKTRA ELIT: Bila bih s Rađenom, on je broj jedan!

Na estradi se pojavilo novo ime - pevačica Elektra Elit. Ona je snimila duet s Angelinom.

U pitanju je transrodna osoba koja svoje ime i prezime krije, ali zato o promeni pola i svom životu ponosno priča. U intervju za Kurir priznala je da je bacila oko na vaterpolistu Nikolu Rađena i da joj je Svetlana Ceca Ražnatović fatalna žena.

Kako bi se predstavila publici?

- Ja sam samo obična gospođetina, pa neka svako formuliše kako želi. Ponosna sam na saradnju s Angelinom, eto, jedan poziv promenio je sve. Oduševila se, naročito kad je čula moju životnu priču. Rođena sam u Lici.

Ko ti je dao nadimak?

- Ložim se na dobre imućne frajere, na dobar seks, na dobru hranu i sve što je dobro i otud nadimak.

Rođena si kao muškarac, kako je došlo do toga da postaneš žena?

- Samo po sebi je došlo. Za ovo što sam ja treba vam čvrstina, snaga i finansije. Finansije da izvuku priču na viši nivo. Transrodnim osobama u Srbiji je mnogo teže nego onima koji žive u inostranstvu.

Kako je izgledao tvoj život dok si bila muško?

- Bila sam u braku i otac sam dvoje dece: ćerka ima 19, a sin 15 godina. Ne mogu da kažem da sam majka, jer oni imaju biološku majku. Najveću podršku sam dobila upravo od bivše žene i naše dece. U početku joj je bila strana čitava priča. Ipak, podigli smo dvoje dece, ali kada je videla da sve što radim, radim mnogo dobro, podržala me je. I njen partner s kojim je sad me podržava. Išlo je sve korak po korak. Oni su to prihvatili više nego odlično i sad je sve u najboljem redu.

Čime se baviš osim što pevaš?

- Nemam sponzore, sama sebi sve finansiram. Ali da ne zalazimo u sitnice.

Pa od čega živiš?

- Od muža. Neka ostane tajna čime se bavi. Živi u Švajcarskoj. Lep je, bogat je i ima sve šta mi treba. Mora da bude sve na obostrano zadovoljstvo. Iako me vidite u "versaćeu", ja sam isto seljanka, rođena sam na selu i ponosim se tim.

Ali dogurala si do Švajcarske, a neke su ostale u Beogradu.

- Pa ja sam se forsirala. Poenta je da budete srećni. Upravo moj glavni adut su moja deca, koji su non-stop uz mene. Servirala sam dobro priču kad su bili mali i sad je sve u redu.

Kako ljudi reaguju na to kada im kažeš da si promenila pol.

- Krećem se u krugu ljudi koje to ne interesuje, da li sam trans, žena. Sve zavisi gde živite, kada ste u svetu, pa i ovde ako ste na višem nivou, to je čak dobra zdrava priča. Važno je da smo ljudi.

Očuh Kim Kardašijan je lopata foto: Damn Da li si ti naš Brus Džener? - Očuh Kim Kardašijan je jedna lopata za mene.

Primećujem da si u gornjem delu žena, a kakva je situacija u donjem?

- Ja sam žena - žena. Ja sam veliko osveženje.

Šta si sve radila od operacija? - Svašta nešto. Malo lice, malo gore, malo dole. Polako, sve ćete saznati kad dođe vreme.

Kakva je tvoja idealna žena i muškarac.

- Idealna žena za mene je Ceca Ražnatović, ali pošto nismo lezbijke, onda ništa. Najbolji frajer mi je Nikola Rađen. On je broj jedan. Bila bih s njim, što da ne. Volela bih da Ana Nikolić bude ona stara Ana Januar, kada su muškarci padali na nju.

