BOGDAN SREJOVIĆ OBJAVIO PRVU FOTKU SA CECOM! Izašli u restoran sa društvom, osmeh nisu skidali sa lica: Sve puca od EMOCIJA (FOTO)

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović otišla je na Kopaonik sa dečkom Bogdanom Srejovićem i njegovom ćerkom Iskrom. Ceca je nekoliko puta putem Instagram profila pokazala kako se provode, a sada je Bogdan prvi put objavio fotografiju na kojoj su on i Ceca i ostatak društva.

Naime, Ceca i Bogdan su sa prijateljima otišli do restorana, a on se na svom Instagram profilu pohvalio zajedničkom fotografijom. Ceca i njen novi izabranik nisu skidali osmeh sa lica, a dok joj je Ceca uz široki osmeh njemu ruku spustila na rame, on je njoj u krilo.

foto: Printscreen

Inače, Svetlana Ceca Ražnatović (47) već neko vreme je u emotivnoj vezi sa Bogdanom Srejovićem (38) iz Beograda.

Pevačica retko govori o svom ljubavnom životu, a novog partnera upoznala je na proslavi rođendana jedne drugarice. Malo ko zna Cecinog novog dečka jer nije iz javnog sveta.

Ceca je, saznajemo, upoznala Bogdana sa decom Anastasijom i Veljkom. To se dogodilo na dočeku Nove godine 31.decembra kada je ugostitelj prvi put došao u pevačicinu kuću na Dedinju. Balkanska zvezda je naslednicima, najpre saopštila da više nije sama i da ima novu ljubav sa kojom želi da uživa, a kako joj je važno šta njeni naslednici misle, pre svih ga je predstavila upravo njima.

foto: Printscreen

