PITALA SAM GA DA LI ME VARA, A ON ME JE GAĐAO! Vesna 30 puta gledala ĐOLETOV snimak s drugom ženom: Oblio me hladan znoj!

Pevačica Vesna Đogani otkrila je da je i sama bila šokirana videom u kojem je prikazano da je suprug Đole Đogani vara.

Pre mesec dana je snimak na kojem Đogani ljubio saradnicu preplavio Internet, a sada Vesna kaže da ga je gledala "30 puta", ali i da je poljubac bio u obraz, a ne u usta i da je "sve montirano".

"Oblio me hladan znoj! Pomislila sam šta je, bre, ovo?! Đole je bio u studiju, pa sam izgorela dok sam čekala da se vrati, jer sam pomislila da su se poljubili. Prvo mi je prolazilo kroz glavu 'Ne, ne mogu da verujem da mi je ovo uradio', a potom 'Ma nema šanse, ne bi on to meni', pa onad 'Nikad ne reci nikad, ali da ima tajnu vezu ja bih to osetila'. Ne bi mogao da laže da sedi na dve stolice, jer ne ume da laže, a da se ne spetlja", rekla je Vesna i nastavila:

"Kad je došao kući pitala sam 'Da li imaš nešto da mi kažeš?'. Rekao mi je da nema. To mi je bilo dovoljno. Mada, šta ti je moć ubeđivanja. Kada su na TV-u 30 puta vraćali taj poljubac rekla sam mu: 'Koliko gladam, sada i ja verujem da te je poljubila', a Đole uzeo novine da me gađa i kaže 'Ti nisi normalna'".

Vesna dodaje i da su je na društvenim mrežama nazivali svakakvim imenima jer je rešila da stane uz supruga.

"Ispod svake objave mi stiže da sam glupo žensko, glupača... ali ne smatram da oni vređaju mene, već da su to njihove frustracije i strahovi. Da me je Đole stvarno prevario ostavila bih ga, ja sam surova po tom pitanju, a i on ne bi ostao sa mnom da ima drugu".

