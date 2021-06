OGLASIO SE DUŠAN JOVANČEVIĆ NAKON ŠTO JE TANJA DOVELA DECU U SRBIJU: Otkrio da li se čuje sa SINOVIMA, pa šokirao IZJAVOM!

Tanja Savić je vratila decu u Srbiju, a sa njima trenutno boravi u Smederevu. Dušan Jovančević se sada oglasio i šokirao izjavom.

Dušan je šokirao izjavom kada je istakao da za njega ne postoji granica koju ne bi prešao za svoju porodicu, pa čak bi opet, kako je objasnio, decu oteo od majke.

foto: Printskrin/Instagram

- Dobro sam, živ čovek se na sve navikne. Deca mi daju snagu i zbog njih moram da budem jak! Šta nas ne ubije ojača nas sigurno. Naravno da mi nedostaju Maksim i Đorđe, oni su život moj, zbog njih i postojim! Kod mene ne postoji granica šta bih za porodicu učinio. Čak bih i decu oteo od majke - rekao je Jovančević bez imalo osećaja i dodao da je sa sinovima u stalnom kontaktu.

- Non-stop me zovu. Pratio sam ceo njihov let preko interneta sve dok se nisu spustili na aerodrom u Beogradu. Deca i ja smo mnogo vezani, nisam samo njihov otac, mi smo najbolji drugari - rekao je on.

S druge strane, otkako se ponovo sastala sa svojim sinovima, Tanja ne krije da je najsrećnija žena i majka na svetu.

- Možete samo da pretpostavite kako se osećam. Ne mogu rečima da opišem koliko sam ispunjena i srećna. Sve je sada u najboljem redu - rekla je Tanja.

foto: Nikola Anđić

Inače, Savićeva i njeni sinovi su se nakon sletanja u Beograd luksuznom limuzinom zaputili u Smederevo, u porodičnu kuću u kojoj su slavili sa bliskim članovima familija.

Tanja je podelila i delić atmosfere sa slavlja, pa je na Instagramu objavila fotografiju sa sinovima.

„Konačno kod kuće. Mamini sinovi. Zahvalna bogu na svemu. A vama, dragi moji, veliko hvala na neizmernoj podršci i beskrajnoj ljubavi. Hvala što se danas radujete zajedno sa mnom. Hvala vam do neba za svaku poruku podrške koju ste mi poslali. Puno vas grlim sve, i daj bože da se od danas dešavaju samo lepe stvari!“.

foto: Printskrin/Instagram

