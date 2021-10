MISICA POKAZALA DVOGLAVOG ORLA, LUKAS POBESNEO: Samo takmičenje za MIS dovoljno govori o pameti tih devojaka! Evo šta bi on URADIO

Misica Valentina Petrović i njen sramni potez danima trese Srbiju, a konačno je doneta odluka da ostaje u takmičenju i da će u petak predstaviti svoju zemlju u Šarm el Šejku. Tim povodom oglasio se i Aca Lukas.

"Samo takmičenje za mis dovoljno govori o pameti tih devojaka", rekao je pevač i prokomentarisao odluku da Valentina i posle skandala ostane predstavnica Srbije.

"Ne znam što je Vesna nije povukla sa takmičenja, ja bih to bez razmišljanja uradio!".

Inače, misica je prvi put u emiji uživo govorila o njenom nepromišljenom potezu:

"Velika je potražnja sada, svi žele izjave. Došla sam u Egipat da predstavljam svoju zemlju. Kada sam dolazila bila mi je skrenuta pažnja na lažnu državu Kosovo i Albaniju da ih se klonim, kako je ovde atmosfera drugačija, ja sam to zanemarila i bila sam u redu sa njima. Kada sam videla da su konstantno oko mene, mislila sam širimo ljubav ne rat. To je ispalo drugačije, oni su zahtevali da pokažem njihov simbol, uradila sam to bez razmišljanja, one su mi namestile ruke, to neznanje nije opravdanje. Ja se sada izvinjavam zemlji i narodu, da sam znala da to predstavlja simbol velike Albanije to ne bih nikada pokazala", rekla je ona.