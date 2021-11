ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Mačka uhvatili s kokainom, Bedevija prodaje stvari po kućama!

Zdravo, dragi moji, hvala vam što ste prošlu kolumnu čitali u tolikom broju, po komentarima vidim da su vam se tračevi jako dopali, pa sam se potrudila da i ove nedelje dobro obavim svoj posao.

Da počnemo od Čuperka. Znate već da je on odavno upao u dugove, ali nekako je uvek uspevao da se iščupa. Na prevaru, doduše. E sad nema šanse nikako da se otme iz kandži kamataša kod kojih se pošteno zadužio. Iznos je veći od sto hiljada evra i na to kamata ide svakog dana. Čuperak rate ne plaća već mesecima, pa su mafijaši preuzeli njegov ugostiteljski objekat, koji vredi milione. On ne sme ni da priviri u svoj poslovni prostor, tako mu je naređeno. Videćete, narednih dana o tome će se naširoko pisati.

I Bedevija nije u zavidnoj situaciji što se para tiče. Čula sam da donosi garderobu iz inostranstva, koju ovde preprodaje po kućama, uglavnom preko svojih imućnih prijatelja. Svakako, to je pošten posao i drago mi je što je konačno shvatila da od pevanja ne može da živi, a još manje od naslovnih strana.

Mačak je uspeo da zataška skandal od pre desetak dana, kad ga je policija nahvatala s kokainom u jednom lokalu. Bila je racija, verovatno po dojavi, pa je interventna upala i pretresla nekoliko ljudi koji su bili u objektu, a među njima je bio i Mačak. Kod njega je pronađeno nešto više od pola grama kokaina, zbog čega je morao da da izjavu isto veče. Sutradan je zvao sve redom da moljaka da ta vest ne procuri u javnost i nekako je uspeo. Inače, on je ozbiljan narkoman, kako mi kažu, pa skoro da nema dana da ne povuče bar po jednu crtu.

Sin Srebrne opet se vratio starom poroku. Saznala sam da se već nedeljama nikome ne javlja i da njegovi najbliži nemaju pojma gde se nalazi. Poslednji put viđen je u Beču, gde mu se gubi svaki trag. Navodno, početkom ove godine bio je u teškoj depresiji jer je morao da plati preko 20.000 evra duga, a majka nije htela da mu pomogne oko toga.

Nisam htela ništa da vam pišem povodom ove afere s Pepeljugom jer mislim da će tek biti haos oko toga. Reći ću vam samo da je njeni bivši ozbiljno skrenuo i, koliko sam čula, ucenjuje Pepeljugu kompomitujućim snimcima ukoliko ne povuče tužbu za razvod braka.

Toliko od mene za danas, čitamo se i sledeće nedelje.

