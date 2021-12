POLITIKA I ESTRADA FATALNI SKLOP! Vesna Zmijanac s njim bila pod VELOM TAJNE, romansa pevačice i predsednika stranke PUN SKANDALA

Da su političari slabi na pevačice, to je javna tajna. Politika i estrada su dva pojma koja ne mogu jedno bez drugog. Afera pevačice Tanje Savić i političara Draška Stanivukovića nas je inspirisala da se podsetimo nekih od najvećih romansi koje su tresle region.

Merilin i Kenedi: Tajna rođendanske pesme

O tajnoj vezi Merilin Monro i ubijenog američkog predsednika Džona F. Kenedija i dan-danas se raspredaju različite priče, iako to nije bila jedina Kenedijeva afera. Iako su se Merilin i Džek sreli dva puta pre legendarne večere, koja je održana u Njujorku 1962. godine, u čast predsednikovog 45. rođendana, tek tada su prvi put razgovarali. Kada je ušla u sobu, vreme se zaustavilo na trenutak, a svi pogledi bili su na divi. Nije više skidao pogled s nje, a očevici tvrde da su odmah počeli da flertuju. Na kraju večeri Džon je zatražio njen broj telefona i, naravno, odmah ga i dobio. Idućeg dana ju je odmah nazvao i predložio put u Palm Springs, ali joj je, bez oklevanja, dao do znanja da Džeki neće biti tamo. Problem je nastao kada je ona postala opsednuta njime, a Džonu je vikend s tada najpoželjnijom ženom na svetu bio samo još jedna avantura. A priča se da je ljubav sa kenedijem za Merlin bila fatalna.

Olivera i Miladin: Nesreća ugasila ljubav

Diva Olivera Katarina ima iza sebe dva braka. Prvi sa kritičarem Vukom Vučom, a drugi sa tadašnjim predsednikom vlade grada Beograda Miladinom Šakićem, sa kojim ima sina Maneta Šakića. Osvojio ju je u 31. godini. Udvarao joj se danima, slao joj pisma, jasno joj stavljao do znanja da želi dete sa njom.

Nažalost, bračnu priču Olivere i Miladina prekinula je saobraćajna nesreća posle koje je Šakić ostao nepokretan. Nekoliko godina posle udesa je preminuo.

- Tačno, moj drugi suprug Miladin Šakić bio je divan čovek, koji je prerano otišao. U svemu smo se dopunjavali i slagali i to je bila velika ljubav.

Šešelj i Vendi: „poklon sa mašnicom“

Jedan od aktuelnijih parova svog vremena bili su lider radikala Vojislav Šešelj i pevačica Vesna Vukelić Vendi. O njihovoj vezi se malo zna, jer se njihove verzije iste priče razlikuju.

- Sa njom sam bio u vezi 1991. godine. Bila je to lepa veza, nije trajala dugo, oko dva meseca. Ja se držim dva principa, svaku ženu sa kojom sam u životu bio iskreno sam voleo. Pa koliko je trajalo, trajalo je. I svaki put kada bi dolazilo do raskida, žene su mene napuštale, ne ja njih. I ja se držim ta dva životna principa večito. Sada nismo u kontaktu”, pričao je šef radikala otvoreno za medije. Sa druge strane, pevačica je obelodanila drugačije detalje ove veze.

- Naša veza nije trajala dva meseca, trajala je mnogo duže, negde oko godinu dana i to je zaista bio jedan predivan period, koji je imao i jednu ozbiljnu težinu, jer ja sam odlazila kod njega kući. Ta veza, iako sam ja tada bila premlada, imala sam 19 godina, imala je jednu širinu. Nije to bila veza modernih kokoški koje se tako uhvate za nekog tajkuna, pa ih njihov posao ne zanima, već samo dobar “poklon sa mašnicom”, tvrdila je Vendi.

Tanja i Stanivuković: Afera koja trese region

Kao bomba je odjeknula vest o navodnoj aferi pevačice Tanje Savić i gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića. Kako se šuška, sve je počelo u januaru, ali se dugo za nju nije znalo.

- Zajedno su boravili na Jahorini sa prijateljima, nekoliko meseci nakon što su započeli romansu. Kako je pevačica bila u delikatnoj situaciji zbog problema sa suprugom Duškom Jovančevićem, koji joj je odveo decu u Australiju 2020. godine, ali i pošto je Stanivuković bio u stabilnoj vezi, ljubav su strogo krili, ispričao je jedan od njihovih prijatelja. Ipak, ubrzo se sve saznalo kada je Tanja na svom nastupu izvela Stanivukovića na binu. No, ni tada nije bilo zvanične potvrde ali je pevačica između redova priznala da je zaljubljena.

- Srcem jesam za Banjaluku i uvek sam bila za Banjaluku, a Prijedor posebno jer tu živi devojka koja mi vodi fan stranicu, rekla je Tanja za “Blic”, a na pitanje gde joj je dečko, pevačica se osmehnula i dodala.

- Dečko je, pa znate i vi sami...

U međuvremenu intervju je dala njegova baka koja je istakla da njen unuk treba da ima devojku koja nema decu, dok je Tanjina majka poručila da bi volela da joj je Draško zet.

Vesna i Vučela: Romansa pod velom tajne

O ljubavi popularne zvezde Vesne Zmijanac sa jednim od lidera SPS-a Miloradom Vučelićem, koji je devedesetih bio i direktor moćnog RTS-a, brujala je čaršija. No, oni to nikada nisu ni potvrdili, niti demantovali. Pričalo se da je njihova romansa bila krathog daha, ali su njom prestoničke abronoše ispirale usta devedesetih godina skoro svakodnevno.

Vesna je svojevremeno ispričala da Cecinu pesmu “Kec u rukavu” (Idi dok si mlad) nije snimila zbog ljubomore Vučelića.

- Ta pesma je bila moja. Nije da nisam htela da je snimim. Bio je neki problem. Tadašnjoj mojoj ljubavi nije odgovaralo “Idi dok si mlad, dok imaš vremena za more promena”. Ja sam tada imala trideset i nešto godina, a taj neki u koga je on sumnjao je bio malo mlađi. I sad je on mislio da ja pevam tom mlađem. I šta ću, ja skinem tu pesmu zbog njega. To je bila jedna od pesama koje sam se odrekla u to vreme - priznala je Vesna da nije želela da se zamera Vučeli iako je Marina Tucaković navodno pesmu napisala po njenoj životnoj priči.

Vučelić je na to samo prokomentarisao da se te situacije ne seća.

Slađana i Nikola: Prljav veš za kraj

Pevačica Slađana Delibašić i predsednik Republikanske stranke Nikola Sandulović uživali su u romansi, koja se neslavno završila. Pisalo se tada da je pevačica posle raskida pobegla u Crnu Goru, te da joj je bivši pretio jer mu nije vratila “jaguar”, koji joj je kupio.

- To je moj automobil i nemam nameru da ga vratim. Taj “jaguar” ću voziti do smrti. Moj je i jedino ja mogu da ga slupam, zapalim i uradim sa njim šta hoću. Nikole se ne plašim - rekla je ona tada, a na optužbe Sandalovića da je promiskuitetna odgovorila je diplomatski:

- Ne želim to da komentarišem jer sada ja imam svoj život, a on svoj.

Samo nekoliko meseci pre toga jedno o drugom su imali samo reči hvali dok su njihovu ljubav karakterisali kao posebnu.

