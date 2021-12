ČIKO, VOZI ME KUĆI, NEMAM CIPELE! ISPOVEST BRENINOG SINA O OTMICI: 5 dana bio u KANDŽAMA mafije, a evo ko ga je NAŠAO i odveo kući

Sin Lepe Brene i Slobodana Živojinovića Stefan iako je izbegavao u medijima da priča o otimici, otkrio je čega se seća iz tog mučnog događaja.

Sve je šokiralo priznanje Bojana T, ličnog kurira Dušana Spasojevića Šiptara u ekskluzivnoj ispovesti za Informer da je Stefana Živojinovića, pre 21 godinu, novembra 2000. navodno oteo Sredoje Šljukić Šljuka (30), vođa zvezdarskog klana.

Stefan Živojinović (29) posle kratke i prilično uspešne pevačke karijere povukao se iz javnosti i trenutno živi u inostranstvu. On je ranije izbegavao da priča za medije o otmici, ali jednom prilikom je otkrio da mu je, kad se priseti svega, u sećanju samo jedan osećaj - strah!

- Plašio sam se da će mi to biti poslednji dani u životu. Imao sam samo osam godina, ali sam bio vrlo svestan opasnosti. Osećao sam neopisiv strah. Tu si gde si, ne znaš šta će biti. U jednom momentu sam se samo pomirio sa situacijom, jer sam shvatio da ništa ne mogu da uradim. Ipak, iz tog strašnog iskustva izvukao sam jednu važnu pouku, naučio sam da cenim svaki dan i trudim se da ga maksimalno iskoristim, jer nikada ne znam koji će mi biti poslednji. Uglavnom, pobedio sam traume, iako su nam svima u porodici u dubini duše ostali neki strahovi - rekao je Stefan.

- Što ti je teži put, bićeš jači! Glupo je da ja to pričam, kada je moj život uglavnom bio med i mleko, a otmica mi je najveća trauma. Ipak, nisam ja kriv što sam se rodio kao sin Lepe Brene i Bobe Živojinovića... Neću da me pamte samo po tome što sam bio otet, nego po mom glasu, mojim pesmama... Neću da me bilo ko sažaljeva, neću da budem bilo kome "jadan" - zaključio je Stefan.

Ovako su mediji pisali o poslednjem danu otmice:

"Sve je dobro kada se dobro završi. Narod je odavno skovao izreku koja je razgalila najpre srca i dušu Lepe Brene i Bobe Živojinovića, a onda i svih normalnih, dobronamernih ljudi. Oteti Stefan Živojinović, maloletni naslednik slavne folk zvezde i bivšeg teniskog asa, posle pet dana vratio se kući.

Pošto su mama i tata "na ruke" izbrojali kidnaperima dva i po miliona nemačkih maraka, otetog osmoipogodišnjaka su kriminalci pustili da se vrati svojim najmilijima. Mali Stefan je stigao kući u utorak nešto posle 22 časa. Kako smo saznali od pouzdanih izvora, doveo ga je taksista.

Šta se te noći zaista zbivalo? Stefana su po dobijanju pune svote ucene kriminalci ostavili u samom centru, blizu Kalemegdana, da sedi na klupi!

"Čiko, vozi me kući. A, nemam ni cipele, jer su mi skinuli ''rolere'', rekao je dečak taksisti kojeg je zamolio da ga odveze kući.

Za sve je najvažnije da se Stefan živ i zdrav vratio kući. A, da li će dete prebroditi sve što obično sledi u sličnim slučajevima, koji nesrećom su, eto, zakucali i na ove prostore, videće se.

Brena i Boba su se trudili, što da udovolje otmičarima, što jer su takvi, da porodičnu dramu sve vreme zadrže za sebe. Nakon Stefanovog povratka Boba i Brena organizovali su konferenciju za štampu, nakon višednevnog ćutanja. Potom je cela porodica otišla u Ameriku!

