LEPA BRENA O SUKOBU RUSIJE I UKRAJINE: Uznemirava me sve to, mi na Balkanu smo to doživljavali nekoliko puta!

Folk zvezda Lepa Brena, koja je nedavno održala nastup u Beogradu, rekla je da je uznemirena zbog rusko-ukrajinske krize jer se ratova najviše plaši.

Takođe je ispričala da teško preživljava takve stvari, ali se nada da će se sve dovesti u red jer je za mir u svetu. Pored toga, ona se dotakla i nasilja nad žena.

- Iskreno da vam kažem, znam da mnogi pevači hoće da pokažu svoju informisanost, ali lično mi mnogo teško pada bilo kakva politička ili ratna uzburka. Zašto? Zato što smo mi na Balkanu to doživljavali nekoliko puta i sigurno da nas sve to pogađa i uznemirava. Bilo kakva ratna tematika utiče na ekonomiju, cenu gasa, cenu nafte, na naše živote, migracije ljudi... Kada se tako nešto desi, posle toga se dešava, kao što sam rekla, političkih, ekonomskih i teških migracija. Zahvaljujući televiziji i internetu svi znamo šta se dešava.

Brena je prokomentarisala i to što je jedna studentkinja u svom radu na FDU istakla nasilje nad ženama u domaćim pesmama, pa se na toj njenoj listi pojavila i njena numera "Robinja".

- Nisam to videla. To je jedna metafora vezana za ljubav. Sve moje pesme su vesele ili posvećene ljubavi. U vreme kada je nastala "Robinja" nije imala tu konotaciju. Međutim, u današnje vreme kada su žene postale malo slobodnije gde pričaju o nasilju koje su doživljavale, je jedan talas koji je krenuo u svetu, i konačno se desio i kod nas. Ja sam osoba koja baš pomno prati celu tu svetsku priču, pogotovo za devojke kod nas. Lično bih volela kada bi se ovo društvo pozabavilo zakonskim sankcijama koje su protiv zlostavljanja žena, dece, pedofilije i svega ovoga što se dešava oko nestajanja ljudi i silnih beba o kojima se piše i dan-danas. Svaka javna ličnost, majka, čovek, otac, baka, deka bi trebalo da damo podršku i snagu ovoj našoj ženskoj populaciji i da država to shvati na jedan mnogo ozbiljniji način, da se uvedu ozbiljne zakonske kazne jer sve što država uzme u ruke i kad hoće da reši, ona to reši. Ukoliko se budu javljali ljudi koji su doživljavali neku vrstu zlostavljanja, psihičkog ili fizičkog, svi mi treba da podržimo i pomognemo. Mislim da ne postoji žena koja nije zlostavljana na bilo kakav način, samo što je uvek bilo vreme da vas je sramota da o tome pričate i strah zato što javnost osuđuje zašto to niste rekli pre 30 godina. Pa pre 30 godina nismo imali tu petlju i podršku javnosti.

