OGLASILA SE NATAŠA ŠAVIJA NAKON PRIČA DA JE UHAPŠENA ZBOG PROSTITUCIJE! Starleta se ne potresa zbog afere, a OVO je imala da kaže!

Nakon što je objavljeno da je Nataša Šavija navodno, zajedno sa Sanjom Stanković, uhvaćena u velikoj akciji policije u Beogradu u kojoj je uhapšeno 29 osoba, a koje se sumnjiče da imaju veze s elitnom prostitucijom, oglasila se i sama Nataša.

- Ja tek sad vidim da sam uhapšena i u bekstvu! Možda sam u zatvoru, a haluciniram da sam kući, evo ne znam - napisala je Nataša Šavija na Instagramu, snimajući se u krevetu.

- Ovo neko baš lepo hapšenje. Pijem kafu, gledam "Zadrugu"... - dodala je Nataša.

- Kao advokat Nataše Šavije želim da demantujem da je ista uhapšena, naime Nataša Šavija je malopre bila kod mene u kancelariji, jer je u jednim novinama pročitala da je uhapšena, a u drugim da se nalazi u bekstvu. Navedeno je neistina, kao i vest da se Nataša nalazi na nekom "spisku" za hapšenje - poručio je Ivan Gvozdenac.

Podsetimo, beogradski mediji objavili su da su dve bivše rijaliti učesnice uhvaćene u akciji koja je razotkrila lanac prostitucije u Beogradu, međutim Šavijin advokat tvrdi da ovi navodi nisu tačni.

Sanja Stanković oglasila se na svom Instagramu gde je iznela tvrdnje da nije uhapšena i da se nalazi kod majke u Švajcarskoj.

- Nisam uhapšena, evo me kod mame u Švajcarskoj, nisam na spisku uhapšenih u velikoj akciji. Za vreme akcije bila sam na aerodromu, dečko se smeje, šta da mi kaže. Od Šavije sam ranije uzimala haljine, kontaktirala me da nosim haljine i da je tagujem na Instagramu, ne zanima me ko se dovodi u vezu s tim još - poručila je Sanja.

