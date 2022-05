NE MOGU DA LAŽEM, TRAŽIO SAM STRUČNU POMOĆ! Triša Kruševac geto otkrio svoju veliku tajnu PLAŠIO SAM SE SAMOG SEBE

Ispričali su mnoge stvari koje javnosti do sada nisu bile poznate, a jedna od njih je i strah koji je Triša imao od aviona.

Triša je ispričao da je imao toliki problem da leti avionom da je čak potražio i stručnu pomoć.

- Sebi sam pre tri godine rekao, nema šanse da sednem u avion pa da me čeka 10 milijardi dolara. Nije da se ja nisam vozio avionom pre tog straha, ali bio sam dosta manji i tada nisam imao svest o opasnostima. Presekao sam to u glavi, počeo sam da istražujem i imao sam pomoć, čak i stručnu, ne mogu da lažem. To mi je bio veliki problem - ispričao je Triša.

Uz pomoć svog kolege Čamija, sa kim je obišao mnoge zemlje, je velikoj meri uspeo da prebrodi strah od aviona, ali ističe da je pre svega morao da se suoči sa samim sobom.

- Ja liturgiju držim u sebi. Prebrodio sam taj strah tako što sam shvatio čega se bojim. Ne bojim se ja visine, nego veličine aviona, da se nekako susretnem sa tom veličinom. Uglavnom, moj strah je bio kako ću da reagujem od straha. Strah me je bilo samog sebe, a sad mogu da vozim avion. Ne mogu da kažem da mi nije ni sad frka, ali to je mnogo blaže. Sad popijem dva piva i lagano mi je - ispričao je Triša.

