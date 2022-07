MILJANA ZVALA CARA 50 PUTA ZA 24 ČASA! Evo šta je htela da sazna od njega, a od drugog zadrugara tražila PARE DA OTVORI SALON!

Bivša zadrugarka Miljana Kulić čak 50 puta je pozvala Filipa Cara kako bi od njega dobila informacije o Lazaru Čoliću Zoli.

Nju zanima koliko je Zola zaradio od učešća u rijalitiju jer smatra da je to sve njena zasluga.

- To je pitala jer je ona kada je ulazila u Zadrugu trazila da ceo moj honorar ide njoj na račun što nije moguće. To je bio njen ultimatum produkciji, ali naravno da nije ispoštovan - rekao je Zola.

Miljana se uključila u emisiju "Narod pita" i tvrdi da je toliko puta zapravo nju zvao Car, a da je ona njega 5, 6 puta samo.

foto: Printscreen/Zadruga

- On je dobio pare, ja nisam jer sam diskvalifikovana. Zola je dobio 20.000 evra unapred i sve honorare je dobio zbog mene. Znam ja da je on uzeo honorare i drago mi je zbog toga jer je imao skoro isti honorar kao ja. Nisam dinar dobila jer sam zbog njega bila diskvalifikovana. Čula sam se sa Filipom Carem, prvi mi je pisao, posle sam ga ja zvala - rekla je Miljana.

Kako dodaje, potrebna joj je novčana pomoć s obzirom na to "da je ona njemu 4, 5 godina pomagala i plaćala njegove dugove."

foto: Nenad Kostić

- Sve honorare koje je dobio to je zahvaljujući meni. Neka ostavi on negde da preuzmem novac ili ću mu poslati broj žiro-računa jer ja imam priznanice koliko sam mu novca slala. Kupovala sam mu i garderobu i patike. Ako je u mogućnosti, a čuli smo da jeste, neka mi pomogne. Svaki honorar koji sam uzimala davala sam njemu, a on me je ostavio bez novca, tako da potrebno mi je - tvrdi Miljana.

Na konstataciju da je samohrana majka i da joj treba novac, Zola ju je pitao koliko joj je neophodno novca.

- Treba mi 8 do 10.000 evra da otvorim kozmeticki salon, to je jedan tvoj mesečni honorar - rekla je ona.

foto: Instagram

Kurir.rs

Bonus video:

00:09 Miljana Kulić pokazala burmu: Pokazala novog dečka, a sada šokirala sve snimkom