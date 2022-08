RATA ZA KREDIT BILA 200.000 DOLARA! Bane Bojanić ispričao mračnu stranu AMERIČKOG SNA, pokrenuo biznis pa OSTAO BEZ SVEGA

Folker Bane Bojanić vratio se iz Amerike u Srbiju nakon punih 18 godina, a gostujući kod Ivana Gajića u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji otkrio je da život u Americi nije bio tako lak.

Naime, folker je najpre otkrio da se prve dve godine boravka u Sjedinjenim državama bavio isključivo pevanjem, za šta je priznao da ima i svoje loše strane.

- Ja sam prve dve godine u Americi pevao. Normalno da sam radio i nastupe, po klubovima, crkvama u svakom gradu u Americi. Onda sam napravio grešku kada sam prihvatio da radim svadbe. To je katastrofa. Pogotovo kad su krenule društvene mreže. Ne pocenjujem nikoga, ali alkohol nekoga baci na veselje a nekoga na agresiju. Te tamo koje bace na agresiju, zabranio bih im zakonom alkohol - ispričao je Bane voditelju Ivanu Gajiću.

Ubrzo je pokrenuo svoj biznis sa kamionima, a potom i otkrio da je zbog toga 2009 godine i bankrotirao.

- Imao sam oko 50ak kamiona, onda sam ih prodao. Morao sam da se zadužim i da dignem kredite. Sračunajte 200.000 puta 50 kamiona. Imao sam ogromne rate za kamione i prikolice, da ne pričam o osiguranju i platama. Ja sam 2009 imao prvo imao 7,8 kamiona pa sam bankrotirao. Ja sam na teži način morao sve to da naučim. Kako dolaze pare, to je bilo sve široko. Jedan drug me je uveo u posao. Kada sam video kako on živi, odlučio sam da se bavim time, ali on je meni objasnio samo lepe strane posla. Kada sam bankrotirao, video sam i druge strane tog posla - ispričao je folker.

