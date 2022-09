"NIJE MI VAŽNO KAKO IZGLEDAM, POJEDEM 2 PLJESKAVICE I PIJEM PIVO POSLE NASTUPA" Šabanović posle raskida opet kuburi sa kilogramima

Isak Šabanović je tokom učešća u takmičenju ''Zvezde Granda'' zabeležio značajan gubitak kilograma uz pomoć posebnog režima ishrane i suplementacije koju je koristio.

Ipak, sada je posustao i vratio se starom načinu života, pa je tako naišao opet na probleme sa kilogramima.

- Ja ne kuburim sada samo, kao u poslednje dve godine, to je ceo život tako, variram gore dole- rekao je pevač, i objasnio šta je glavni problem sa kojim se suočava da bi imao vitku liniju.

- Moj posao definitivno. Normalni ljudi idu da spavaju u ponoć, a ja tad krenem na posao, u 2 počnem da radim, u 4 završim. Posle svirke popijem pivo, dva, to je najgore, a onda odemo na pljeskavicu, pa ti malo jedna, pa pojedeš dve i tako- iskren je bio pevač.

Isaku nije trebalo mnogo da postane svestan situacije u kojoj se našao te je odlučio da kaže ''dosta'' starim navikama, i okrene se novim.

- Smanjio sam obroke, još samo da se nakanim da počnem da treniram. Meni nije bitno kako izgledam, nego taj umor, neizdrživost na nastupima, prosto mi smeta- prizaje Šabanović.

Najveća greška koju je do sada pravio jeste ta što se disciplinuje na mesec do dva dana, a onda na isti toliki period vrati na pređašnje stanje u kome sebi daje oduška, i tako u krug.

- Ja znam da to ne valja ali ja se tako osećam lepo. Zdravlje mi je najbitnije, i to je sve u redu. Nemam naviku da idem redovno kod lekara, svi idemo kad dođe do kraja, ali odem povremeno proverim krvnu sliku, holesterol i tako. Hvala Bogu sad je sve u redu- rekao je Isak, koji je nedavno raskinuo vezu sa koleginicom Aleksandrom Mladenović.

