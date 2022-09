IMALI BI BLIZANCE I VIKENDICU NA ADI BOJANI Milica isplanirala VENČANJE dok Marko prosi DRUGU!

Milica Veselinović popričala je sa Miljanom Vračevićem na temu Marko Marković, te ispričala kako bi izgledao njihov zajednički život.

Veselinovićka ne može nikako Markovića da izbaci iz svojih misli i svoje glave. Nedavno je izjavila kako želi da se distancira od njega, ali po svemu sudeći to distanciranje neće dugo trajati, jer zgodnog Crnogorca ne uspeva da precrta tek tako.

Naime ona je poput većine zadrugarki bacila oko na Marka Markovića, koji važi za nejlepšeg i najzgodnijeg zadrugara i koji je za kratko vreme zaludeo mnoge devojke. Milica pokušava na sve načine da osvoji srce zgodnog Crnogorca, te je Miljanu ispričala kako bi izgledao njihov život.

- To bi izgledalo ovako. Živeli bi smo u Podgorici, on bi ujutru trenirao, ja bih spremila doručak, imali bi dva sina i to blizance. Kupili bi smo vikendicu na Adi Bojani. Imam devera, koji je stariji od njega, to sam saznala (smeh). Živeli bi svi zajedno i dever i roditelji i mi sa decom. Svaki dan bi se spustili do Ade Bojane i šetali svaki dan pored obale mora. Ovo je san snova! Kao iz bajke - rekla je Veselinovićeva.

Podsetimo Milica Veselinović je jedna od najmlađih učesnica u Zadruzi 6, a u prošloj sezoni Zadruge ostala je upamćena po vezi sa Mensurom Ajdarpašićem sa kojim je raskinula još za vreme rijalitija.

