PROPAO POKUŠAJ MIRENJA SEVERINE I NJENE SESTRE! Pevačici preti ZATVORSKA KAZNA: "Ona KONZUMIRA narkotike!"

Severinina sestra Marijana se pred Županijskim krivičnim sudom u Splitu izjasnila da nema emocije prema pevačici, koja je u avgustu na nju nasrnula oštrim predmetom, te poručila da će je krivično goniti do kraja.

Naime, protiv Severine Vučković biće pokrenut sudski postupak po krivičnoj tužbi njene sestre Marijane Vučković pošto pokušaj medijacije - mirenja, nije uspeo.

Pevačicina sestra Marijana, koju je Severina u avgustu fizički napala, saslušavana je u petak pred Županijskim krivičnim sudom u Splitu, a kada ju je sudija pitao da li zna da Severini preti tri godine zatvora i da li ima emocija prema sestri, ona je odgovorila da posle svega što je od nje doživela ne oseća ništa prema njoj, te da ne odustaje od krivičnog gonjenja.

- Ročište po Marijaninoj krivičnoj tužbi protiv sestre Severine održano je u petak pred Županijskim krivičnim sudom u Splitu. Marijana se pred sudom izjasnila da više nema nikakve emocije prema Severini nakon tuče koju je preživela letos i posle činjenice da joj je otela ćerku - otkriva izvor blizak porodici Vučković i dalje navodi:

- Severinin advokat Jasminka Biloš postavljala je Marijani i pitanja oko Milana Popovića iako to nije predmet tužbe i na kraju joj sudija oduzela reč jer nije postavljala pitanja koja se tiču tužbe. Marijana je saslušavana pet sati, a bio je prisutan i državni tužilac koji će protiv Severine verovatno podneti tužbu po službenoj dužnosti.

Kako dalje prenose domaći mediji, Severina se nije pojavila jer je navodno dobila koronu, šesti put u tri godine. S obzirom na to da u sklopu pokušaja medijacije nije došlo do mirenja, kad se Marijana ovako izjasnila, više nema nazad i sada će se Severini suditi.

Podsećanja radi, krajem avgusta i u hrvatskim i u srpskim medijima odjeknula je vest da se Severina prvo posvađala, a onda sukobila sa sestrom Marijanom, koja je nakon incidenta potvrdila da ju je pevačica napala u stanu u Splitu i to pred očima njihove majke Ane. Ona je tada rekla da je Severina pokušala da je ubije jer je nasrnula na nju oštrim predmetom.

- Severina ima ubilački nagon, agresivna je i luda! Ubola me je oštrim predmetom, a ja sam se branila! Posle toga nije zvala hitnu pomoć, što znači da je htela da me ubije - rekla je Marijana tada i dodala da je zbog nje ispaštala i majka, ali i bivši partneri, te da se plaši da bi mogla da naudi i detetu:

- Mojoj porodici je teško da izađe na kraj s njom jer konzumira razne narkotike, a ne želi da prihvati pomoć psihijatra i ode na lečenje.

Marijana je posebno ogorčena jer je Severina svojim manipulacijama okrenula njenu ćerku protiv rođene majke:

- Pevačica je uzela pod svoje Miju, ćerku njene sestre Marijane. Tretira je kao svog potrčka iako je devojka fakultetski obrazovana. Preotela je rođenoj sestri ćerku! Okrenula je protiv majke, koja se za nju borila i školovala je da radi u struci, a ne da bude Severinin potrčko.

Sestra pevačice Severine Vučković je nedavno rekla da će je Severina opet napasti pošto je labilna:

- Ja sam žrtva i to će moji advokati da dokažu. Imala je priliku da me pita ako ima nešto što je povredilo s moje strane. Onda dođi lepo da rešimo i reći ću svoj stav, a ne da mi upada noću u jedan sat. Ako smo sestre, ne moramo oko svega da se slažemo. Sestra je sada bedna u mojim očima i rekla sam da ću je negovati samo ako padne u teško zdravstveno stanje. Evo, upozoravam javnost da će do novog napada ponovo doći. Ako ne budem napadnuta ja, biće neko drugi.

