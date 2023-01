EKSKLUZIVNO ZA KURIR Oglasio se Tošić preko advokata: Za razliku od Jelene, Duško poštuje dogovore dok traju pregovori o razvodu!

Dusko Tošić, bivši fudbaler i suprug Jelene Karleuše, oglasio se preko svog advokata Nikole Premovića.

- Povodom poslednjih izjava Jelene Karleuše o Dušku Tošiću u prethodnim danima, a po nalogu i u ime mog klijenta Duška Tošica, prinuđen sam da se javno oglasim! Duško Tošić je neko ko kroz celu svoju karijeru, kao ugledni sportista i bivši reprezentativac, izbegava da se javno eksponira, naročito kada su u pitanju bračne i porodične stvari. Ponavljamo da su i dalje u toku pregovori o sporazumnom razvodu braka Duška Tošića i Jelene Karleuše i da je jedan od dogovora sa Jeleninim advokatima, bio upravo da se nijedna strana ne oglašava o bračnim i porodičnim stvarima, dok su pregovori o sporazumnom razvodu braka u toku - kaže advokat Premović za Kurir i dodaje:

- Duško Tošić taj dogovor poštuje, dok Jelena svojim poslednjim istupima u javnosti krši postigniti dogovor i udaljava nas od mirnog i sporazumnog rešenja situacije. Apelujemo na Jelenu Karleušu da se, radi mirnog rešenja, ubuduće uzdrži od javnog oglašavanja o Dušku Tošiću, razvodu braka, o porodičnim stvarima i ističemo da ćemo se svaki naredni put kad to učini, javno oglasiti.

Podsetimo, pevačica je bez zadrške rekla da neće da da razvod svom suprugu Dušku Tošiću, iako njihov brak ne funkcioniše. Ona je je za Božić prošle godine Duška prijavila za nasilje u porodici, nakon čega su se jednom sreli i na sudu. Detalji njihovog ishoda nije poznato javnosti.

- Duško Tošić me je iznervirao pa sam morala da ga kaznim jednim postom, ali nismo se razveli. Papirološki se nismo razveli i živimo u istoj kući i dalje. Specifični su odnosi, ne znam kako da se izrazim, a da me opet ne pozove njegov advokat. Tužno je to što uopšte pominjem njegovog advokata, ali reći ću jednu veliku istinu i tu ću staviti tačku. Duškov život nema smisla bez mene. To je jedna velika istina. On ne postoji bez mene. Jako lepo sa decom živimo i dalje u naša četiri zida. Mama i tata ne funkcionišu. To je tužna priča svakog drugog bračnog para u Srbiji. Brak kao institucija propada prvenstveno zbog nepoštovanja muškaraca prema ženi, to je nažalost jedna velika istina - kazala je Karleuša u emisiji "Prvi red" i dodala:

- Kada je reč o ocu, to je figura koja mora da postoji. To je jedan od razloga zašto moj brak sa Duškom traje i opstaje. Ja ne želim da moja deca budu deca razvedenih roditelja - rekla je Karleuša.

