"NAMESTILA JE DA MI PADNE FLAŠA NA GLAVU" Era Ojdanić priznao koje probleme je imao sa Lepom Lukić, a onda joj se OVAKO OSVETIO!

Folk pevač Era Ojdanić u razgovoru za domaće medije otkriva da je na početku muzičke karijere kuvao kafe i istresao pepeljare velikim zvezdama, među kojima je posebno izdvojio Lepu Lukić. Kako kaže, sve se odvijalo krajem šezdesetih, početkom sedamdesetih, kada je još mlad i zelen folker i sam želeo da postane pevačka zvezda.

foto: Kurir televizija

Međutim, on priznaje da je morao prvo da prođe školu kod čuvenog kompozitora i harmonikaša Budimira Buce Jovanovića, koji je tada vedrio i oblačio na estradnom nebu bivše Jugoslavije. Ojdanić se prisetio i kako se u to vreme pojavila Lepa Lukić, koja je bila pojam za popularnost, a upravo Era je imao tu čast da joj kuva i poslužuje kafu.

- Lepa Lukić, koja je bila pevačica broj jedan u celoj Jugoslaviji, dolazila je u Šumadijsku 6, kod čuvenog Budimira Buce Jovanovića, i vežbala za ondašnje Beogradsko proleće, festival, a ja sam bio kafe-kuvarica. Služio sam tada već veliku zvezdu Lepu i bila mi je čast. Kuvao sam kafe, istresao Buci pepeljare i drugim pevačima koji su pušili. Sve velike zvezde su dolazile, a ja sam bio samo mladi učenik i šegrt. To je bilo s kraja šezdesetih - otkriva Ojdanić, pa nastavlja:

foto: Kurir Televizija

- Nisam tada ni slutio da ću i ja stati barabar s Lepom na scenu i da ćemo postati prijatelji za ceo život. Mi smo postali tandem kakav se nikada više neće pojaviti - priča Era, pa u nastavku otkriva kakve su smicalice pravili jedno drugom po turnejama:

- Nikada neću zaboraviti kako mi je napravila zamku u autobusu dok sam spavao. Namestila mi je da mi flaša padne na glavu. Nakon toga sam joj se osvetio. Taman kad smo stigli na lokaciju gde smo imali koncert, ja sam je polio otpozadi i okupao je. Bila je mokra ko čep. Plakala je jer se pokvarila frizura i razlila šminka. Žene su morale da je suše u garderobi hale gde smo imali koncert. Ipak, nikad se nije ljutila na mene!

foto: Kurir televizija

Lakše je bilo sačuvati džak od buva nego Lepu od udvarača!

Ojdanić nam je otkrio i kako je čuvao Lepu Lukić od udvarača koji su joj nudili avione i kamione da bude njihova, dok su se njoj dopadali siromašni momci.

- Kada smo Lepa i ja postali prijatelji i tandem za zbijanje šala na grupnim turnejama, na koje je išla cela ondašnja estradna scena, ja sam je posle čuvao i od udvarača, ali to nije bilo nimalo lako. Lakše bih sačuvao džak od buva tada nego Lepu od udvarača. To su trčali kao nenormalni. Trčali su na Lepu kao na solilo. Lepa je bila namazana, sve ih je vrtela oko malog prsta. Dolazili su na koncerte. U Bečićima je pevala sa 17 godina u jednoj bašti. I njena pokojna majka ju je čuvala od udvarača, od Nikšićana. Njoj su nudili milione, avione i kamione, a ona nije volela budžovane, nego normalne momke, skromne, da ne kažem, siromašne. Nisu je zanimali ti bogataši, koji su hteli da je kupe. Po četiri meseca smo znali da budemo na turnejama. To su bila druženja - zaključio je Era.

Kurir/Republika

Bonus video:

01:15 ERA OJDANIĆ ŠOKIRAO: JA SAM STVORIO TAMARU MILUTINOVIĆ! Ona mi OVO nudi stalno, ali VIŠE TO NE PRIHVATAM!