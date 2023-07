PRVO JUTRO POSLE ROMANTIČNE VERIDBE! Anita se pohvalila fotografijom iz kreveta dok na ruci ŠLJAŠTI PRSTEN!

Jovana Tomić Matora zaprosila je sada i zvanično Anitu Stanojlović na posebnom mestu za koje je vežu brojne uspomene i lepa sećanja.

Naime, Matora je Anitu odvela u kafanu u kojoj je provela najlepše dane, a nakon što je održala emotivan govor, spustila se na kolena i izvadila prsten.

Iako pripreme za svadbu uveliko traju, Matora je svojoj budućoj supruzi priredila iznenađenje koje će pamtiti ceo život. Nekoliko sati kasnije, osvanula je još jedna emotivna fotografija budućeg bračnog para, ali ovoga puta iz kreveta.

Stanojlovićeva neretko objavljuje njihove zajedničnke trenutke, ali je ovaj za nju bio poseban jer je to prvo jutro posle veridbe.

Na ruci je naravno zasijao prsten, a uskoro će se na drugoj ruci naći i burma.

VENČANJE PA BEBA

- Neće biti porodica, samo najbliži prijatelji. Imam podršku od porodice, ja se sa taštom čujem svaku noć. Uskoro ću se ostvariti kao majka. To je rešeno. Zajedno smo se dogovorile. Idem na vantelesnu oplodnju uskoro. To će se desiti za par meseci. Izabrala sam kliniku, sve, a Anita me je podržala u odluci da budem majka, pošto ona već jeste. Red je, to mi je životna želja - izjavila je nedavno Jovana.