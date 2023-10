"ZVAO ME JE PRE SAT, VRIŠTALA SAM" Stanija puca od besa, otkrila deo razgovora sa Asminom: Nek se tera sa celokupnom lakrdijom!

Stanija Dobrojević gostovala je u emisiji "Premijera Vikend Specijal" i progovorila o svim problemima i posledicama koje je imala zbog veze sa Asminom Durdžićem.

foto: Printscreen

- U zategnutim odnosima smo opet. Uspeli su da me poljuljaju. Sve bi bilo okej da on mene nije mngoo lagao, što je juče i priznao. Normalno je da će da mi prija čovek koji dođe na drugo kontinent zbog mene, bude pažljiv... Ko se ne bi zaljubio?! Shvatila sam da se žena lepo pripremala dobrih mesec dana, spremila skrinšotove, glasovne poruke, fotografije i naravno preko mog imena je i došla tu gde jeste. Oborila sam rejting Elite kada sam ušla pre neko veče, do sada nisam ni bila svesne svoje moći. Ja sam u startu znala sa kakvim profilom ličnosti imam posla, mogla sam i da odbijem da uđem, ali nisam. Sa istom pričom patetičnom je ušla koju je servirala meni. Znam njenu prošlost, znam sve, a i osetila sam da ona nema nikakvu emociju prema tom čoveku. Meni je samo žao što me je taj isti čovek uvukao u ceo mulj. Prljavi su igrači svi, ja sam se nedužna našla u toj priči - govorila je Stanija i otkrila kakve emocije gaji posle svega prema bivšem vereniku:

foto: Printscreen/Instagram, Kurir, Nemanja Nikolić

- On se zaljubio u mene i ne bi bilo problema da nije lagao. Imao je prava da se odbrani naravno, ali mislim da je svega dosta. Ukoliko želi da bude sa mnom mora da izađe iz svega, a ne da se oglašava, kao neka tetka da priča sve i svašta. Što se mene tiče ne mora ništa da nastavlja, ja se sa ovom izjavom danas povlačim iz svega. Te prljave igre, gde ja vidim prepiske, a ne vidim datume, mene to više ne zanima. Emocije kod mene postoje normalno, ali sve je ovo uticalo. U jednom momentu sam i razmišljala da dam šansu, ali opet sam se poremetila. Mene samo drži onaj period iz Majamija kada nam je bilo jako lepo. Ja sam se dve nedelje raspadala dok se ta žena valjala sa Jaškom - izjavila je Stanija.

foto: Printscreen

Stanija se osvrnula na spekulacije o njegovoj finansijskoj situaciji ali i potencijalnom pomirenju. Takođe je priznala da li je u kontaktu sa njim.

- Meni ne treba novac, ja imam i lepo živim i pre i posle njega. Meni treba pravi čovek, van rijalitija, neko ko je častan, pošten, normalan. Treba mi ljubav i mir, a ne ovo što sam dobila - pričala je Dobrojevićeva i dodala:

foto: Printscreen

- Zvao me je pre sat vremena, vrištala sam na njega. Rekla sam mu da obriše slike moje da ne želim da budem deo polusveta! Gde je dosta, kada je dosta?! Ja nisam glupa ako se pravim da ne vidim i ako ne igram prljavo. Meni je žao samo deteta u ovoj celoj priči. Ili da se sve ovo završi i da sve stane ili nek se tera sa celom ovom lakrdijom od priče i ljudi. On mora da bude čist, to je moj uslov. Meni njegova pljuvačina ne treba. Da se čak i jednog dana pomirimo, najbolje da probamo bez deteta, jer ja nisam jedna od onih koje misle da dete nešto spašava. Kasnije samo može da bude veći problem - rekla je starleta.

