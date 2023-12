DOBRO POZNATE PRIČE IZ DEVEDESETIH NAJVEĆIH ZVEZDA! Naivnu dečko bacio u kadu, Škorpija ošišala suparnicu na ćelavo

Pravo je vreme da se pozabavimo nekim dobrim, kvalitetnim abrovima iz zlatnih vremena devedesetih. Ovo danas je luk i voda kakve su skandale tada pravile najveće zvezde. E, pa danas je trenutak da vam ispričam dve jake ekskluzive. Prvu zvezdu ćemo zvati Naivna. U pitanju je ozbiljno ime. Ona je bila zavodnica, muškog srca lomilica, ali s njom su pripadnici jačeg pola radili šta su hteli. Zabavljala se Naivna s jednim jakim momkom u to vreme i veza im je bila burna, a njena mladost pored njega sigurna. Jedno veče je nastao haos. Napili su se u jednom restoranu i, naravno, posvađali na krv i nož. On je gledao njene koleginice u kafani i to joj je smetalo. Kada su došli kući, zidovi su se tresli koliko su se posvađali. Svašta mu je rekla u lice, a njemu niko ništa nije smeo da kaže, a on je toliko poludeo da ju je obučenu bacio u kadu. To ju je tek iznerviralo. Tako mokra, nervozna i ljuta je izašla na ulicu. Sela je u taksi i otišla kod najbolje prijateljice. Plakala je celu noć. Dan posle je on izbacio njene stvari iz stana i svako je otišao svojim putem.

foto: Kurir štampano

Idemo dalje. Iz tog vremena zavodnica je bila i jedna Škorpija. Zabavljala se s momkom iz državnih struktura. I on je vedrio i oblačio tada u gradu. Niko nije smeo da ga popreko pogleda. Međutim, on je bio neveren, a Škorpija ga je uhodila. Pratila je svaki njegov pokret i jedno veče ga je uhvatila na delu. Toliko je bila ljuta da je ženu ošišala na ćelavo. Naravno, pali su i šamari, a njega je posle dugo godina zabavljanja ostavila. To je bila tema broj jedan u beogradskim kuloarima. Škorpija je oduvek bila žestoka, opasna, iako je na estradi, i te kako ume da bude nezgodna. Naročito je osetljiva na žene koje hoće da joj otmu partnera. To su bile priče o kojima i danas, kada sednete u kultne restorane, možete da čujete filmsku akciju, zaplet i rasplet situacije. Nakon tog događaja o toj pevačici je počela da kruži priča da je šefica podzemlja i da s njom nema šale. Više se nikada nijedna žena, a ni njena koleginica, nije usudila da baci pogled na njenog muškarca. Sad su ove dame i iz prve i iz druge priče u godinama, ali svojevremeno su bile fatalne. Danas, nažalost, toga nema. Do sledeće nedelje mi budite dobre, jer stiže ozbiljna senzacija.

01:11 Dragan Marinković Maca