"RAZVELI SU SE ZBOG MENE!" JK otvorila dušu o braku roditelja: Uhvatila sam oca sa ljubavnicom! SKANDALOZNO PRIZNANJE

Roditelji Jelene Karleuše, Divna i Dragan Karleuša, upoznali su se i venčali 1977, a već iduće godine dobili su ćerku, danas popularnu pevačicu.

Brak, nažalost, nije potrajao. Posle nekog vremena svako je krenuo na svoju stranu, a Jelena je tada nastavila da živi s majkom, koja joj je tokom građenja karijere bila najveći oslonac i podrška.

Jelena u javnosti često priča o pokojnoj majci Divni i koliko joj je njena podrška značila u životu, ali retko spominje svog oca Dragana Karleušu.

Sada je po prvi put otkrila kako je došlo do kraha njihovog braka, a kako tvrdi, ona je bila glavni krivac za to.

- Oca pamtim kao ženskaroša. Razveli su se jer sam ga ja sa šest godina uhvatila u prevari na Adi, gde ima splav i gde je ,,petljao" s nekom devojkom. To mi se nije svidelo. Uvek sam bila mamina ćerka. Kada sam ga uhvatila, čekala sam da me dovede kući, gde sam sa vrata progovorila. Ponavljao je: ,,Nisam te prevario!", ali mama je istakla da tako nešto dete ne može da izmisli. Razvod je bio neminovan. Dragan se na mene nije naljutio zbog toga. Brzo njega prođe, niti je to bila njegova prva avantura. Oni su se razveli, ali smo godinama nastavili da živimo u istom stanu.

