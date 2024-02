"MENI JE RUČAK 500 € DNEVNO!" Baka Prase ponovo šokira: Neću da kupim stan od 80.000€, već kuću od 5 miliona, može mi se!

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase do skoro je živeo u jednom elitnom naselju u Beogradu, a nedavno se pohvalio novom nekretninom u koju se uselio i koja, kako on kaže vredi dva miliona evra i ima 300 kvadrata.

Baka Prase je tada na svom jutub kanalu objavio je snimak u kojem je pokazao svaki kutak novog luksuznog stana, u kojem ima ogromnu dnevnu sobu, spa centar, teretanu, džakuzi, kao i apartman za goste, a po svemu sudeći taj stan nije u njegovom vlasništvu, već ga on iznajmljuje, a jednom prilikom on je u svojim klipovima govorio o svojim troškovima i šokirao.

foto: Printscreen/ Youtube

- Neću da kupim stan od 80.000 evra, jer u Beogradu možeš za te pare da kupiš samo u Vilinim vodama i negde baš daleko, i to stan od 30 kvadrata, ali ja sam rekao da nikada neću kupiti stan dok ja ne budem oduševljen njim. Mora da bude neki namunjen penthaus ili kuća koju ću da sazidam ili kupim za milon, dva, tri pet... Dok ne skupim pare da kupim tako nešto neću kupiti stan nego ću ga rentiram. Nemam problem to da kažem, jer se ne zadovoljavam prosečnim stvarima. Moje ambicije su veće i njima se vodim. Kakva je investicija stan od 80.000 evra, šta da ga rentam za 500 evra mesečno? Meni je ručak 500 evra dnevno, šta mi znači 500 evra mesečno, ništa! Nekome će značiti meni neće to je činjenica. Lamba vozim s razlogom, jer imam pare - pričao je Baka, pa nastavio:

foto: Zorana Jevtić, Printscreen

- Meni je svaki dan 500 evra ručak, jer pozovem sve svoje drugare, plaćam sve jer je meni Bog podario mogućnost da zarađujem toliko i naravno da ću da plaćam... Može meni ručak da bude i 50 evra za 10 osoba, ali mi blejimo u lokalima gde je skupa hrana, ali kvalitetna. Promenio mi se ukus volim da uživam u skupim stvarima, može mi se imam mogućnosti. Pare su suština, ono što gradi ovaj svet, bez njih ne možeš ništa da uradiš... Bez para je tebi život teži, one olakšavaju sve, uglavnom - izjavio je Baka Prase.

Kurir.rs/Mondo

Bonus video:

01:42 FILARI OTKRIO SVE: Ta žena je zapravo u meni, to je moja strana Potom šokirao: Evo ko mu je bio tekst pesme za Evroviziju