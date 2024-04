"ON JE MOJ VETAR U LEĐA" Severina javno predstavila muškarca koji joj je najveća podrška: Njega ne menjam!

Severina Vučković tiha je patnja muškog roda, ali u ljubavi do sada nije imala sreće. Nakon razlaza sa „kraljem bakra” Milanom Popovićem pevačica je uplovila u brak sa Igorom Kojićem, od kojeg se takođe razvela.

foto: ATAImages

Dok fatalna muzička zvezda godinama mami uzdahe, mnogi se pitaju da li je neko ponovo uspeo da osvoji njeno srce, ali do sada se u javnosti nije saznalo za takvog muškarca, te je ljubavni život Severine Vučković ostao nepoznanica.

Ipak, Seve je danonoćno okružena jačim polom, a oni koje ne bi menjala ni za šta na svetu su njene kolege iz benda koje je tokom sinoćnjeg koncerta poimence predstavila publici.

- Neoženjen, visok, crn, najbolji gitarista Balkana i šire (ovogodišnji dobitnik Porina za najbolji instrumentalni album (izvođač i producent) i za producenta pop albuma godine) – rekla je Severina, a potom na scenu izvela svog kolegu.

foto: Printskrin/Instagram

Međutim, vrsni gitarista nije jedini bez kojeg pevačicini nastupi ne bi izgledali isto.

Severina je nastavila predstavljanje, a sledeći koji je privukao veliku pažnju publike bio je njen bubnjar.

- Menjam sve, al' bubnjara ne. On je moj vetar u leđa, u noge koje same krenu kad on zasvira. On ne lupa, on svira bubnjeve, on ih jede, on je simply the best – poručila je ushićeno pevačica, što je dočekano ovacijama.

Kurir.rs/Gloria

