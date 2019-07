MILOJKO (74) OPROSTIO 53 MLAĐOJ MILIJANI (21) PREVARU, SAD RAZMIŠLJAJU O POTOMSTVU: Milojko će valjda biti u stanju da mi napravi dete, već ima troje!

Milojko Božić rešio je da oprosti svojoj 53 godine mlađoj devojci Milijani Bogdanović prevaru s Aleksandrom Požgajem!



Kontroverzni par je zbog ogromne razlike u godinama izazvao veliku pažnju javnosti još pre ulaska u „Parove“. Tvrdili su da je njihova ljubav stabilna, međutim, kao da ju je poljuljao zgodni političar. Ali Milojko ne mari za to.

- Ja sam zaboravio sve to. Zna ona zbog čega. Ona je bila sa mnom posle operacije, kao majka mi je bila. Napolju će nam biti još bolje. Ona se malo zatrčala, pa je videla da on nije taj tip. Mi se volimo i to kao da se nije desilo. Mislim da nije bilo seksa između nje i Požgaja - rekao je Milojko.



Kada smo pitali Milijanu da li je imala nešto više s Aleksandrom, kroz smešak je rekla:



- Ne bih komentarisala njega. Mi ćemo sve to da zaboravimo.



Pošto su već pričali o venčanju, zanimalo nas je i da li će ovaj neobičan par uskoro raditi na potomstvu.

- Dosta smo razmišljali o tome, ali ja sam shvatila da meni sada ne treba takva obaveza. Još sam mlada - rekla je ona.



Međutim, pošto njen partner nije mlad, zabrinuli smo se da on za koju godinu neće više moći da joj podari potomstvo.



- Verujem da Milojko može da napravi dete. On ima troje dece, ja ću imati dete kada za to bude vreme. Volela bih do 30. da rodim dete. On će valjda biti u stanju tada da mi napravi - rekla je ona.



Inače, Milijana je apelovala na sve žene koje se zabavljaju sa starijim muškarcima da slobodno to kažu javno:



- Želela bih da svaka mlada devojka slobodno izađe u javnost. Ništa nije strašno, ljudi će to vremenom prihvatiti.

