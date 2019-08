MUKA MI JE, BRE, VIŠE OD NJIH! Vapaj sina Suzane Perović: Na jedvite jade progovorio o majčinom ŽIVOTU U KUPINOVU!

Sin Suzane Perović, Nikola, navodno je izjavio da ne zna šta njegova majka ponovo radi sa Mikijem, kao i da ga ona više i ne zanima. U šokantnom priznanju, navodi se, priznao je da nema želju više i da je viđa, te da ga ona strašno nervira, kao i to što je on u čitavu tu priču "upetljan".

"Ja nemam pojma ništa, ni šta Suzana radi, ni šta Miki radi, niti me to zanima. Ja Suzanu ne viđam uopšte, niti želim da je viđam. Ona je odrasla žena, neka sama brine o svom životu, šta mene pitate o njoj, ona me ne zanima", besneo je Suzanin sin, pa otkrio da ga Suzanini i Mikijevi planovi ne interesuju i da, prema njegovim saznanjima, još nije otišla za stalno u Kupinovo.

"Ono što znam jeste da se nije odselila kod njega u Kupinovo jer u petak, kad sam svratio do kuće da uzmem nešto za put, video sam da je tamo spavala, što znači da se još nije preselila kod Mikija. Strašno me nervira Suzana i ta priča o njoj i što sam ja u to upetljan. Je l' se pomirila sa Mikijem, boli me uvo i da se čuju i da se ne čuju. Pa, imam i ja valjda život, a ne samo da se sve vrti oko nje", izjavio je Nikola, pa dodao:

"Ne živim više s njima, ja sam samostalan i Suzanin život me ne zanima. Što se mene tiče neka radi šta hoće i s kim hoće, samo mene da pusti na miru. Dokle više priča o Suzani i Mikiju, muka mi je, bre, više od njih."

