ČUVENA MAJKA ŠESTORO DECE RODIĆE MIĆKA ZA 3 MESECA! A evo šta je tražila pred ulazak u rijaliti: Biće onako kako BOG BUDE REKAO!

Marina Dančo, u javnosti poznatija kao "majka šestoro dece", ističe da muškarci u rijalitiju nemaju šanse kod nje, jer njeno srce pripada dugogodišnjem partneru s kojim će uskoro dobiti svoje sedmo dete. Ona se rijaliti ekipi pridružila u poodmakloj trudnoći, a kako kaže, ako Bog bude rekao - porodiće se u Beloj kući.

Marina je preko noći postala poznata zahvaljujući učešću u "Braku na nevideno", a od zvanja "jutjub atrakcija" uopšte ne beži.

"Ja uopšte ne obraćam pažnju na to. Nemam osećaj da sam popularna. U mom mestu me obožavaju, pogotovo klinci. Po Beogradu se nisam kretala do sada, pa ne znam kako bi na mene ovde reagovali."

Da li ste našli onog jakog muškarca koga ste spomenuli tokom emisije "Brak na nevideno"?

"Kako da ne! Našla sam ga još pre tri godine. On je moja velika podrška i moja ljubav. Nije bio u studiju prilikom mog ulaska u 'Zadrugu', ali negde tamo mi je davao snagu."

Očekujete i sedmo dete, kakav je osećaj?

"Da, sedma beba je na putu. Videćemo kako ću podneti trudnoću u 'Zadruzi 3', vreme će reći svoje kako dani budu napredovali. Sada sam u šestom mesecu trudnoće i nikad se bolje nisam osećala."

Znači li to da postoji mogućnost da se porodite u rijalitiju?

"Nismo računali na tu opciju, ali Bože moj, kako Bog bude rekao, tako će biti. Bebi ćemo dati ime Mićko, to smo se već dogovorili."

foto: Printscreen

Zbog čega ste snimili emisiju ako imate partnera već tri godine?

"Želela sam da budu zadovoljene obe strane. Publika da dobije priču, a akteri prepoznatljivost. To je urodilo plodom i zato sam ja sada ovde sa vama.2

Da li ste osećali da će vas ta emisija vinuti među rijaliti zvezde?

"Nisam ni slutila,a ni pretpostavljala. I sama sam smejala komentarima ljudi koji su komentarisali emisiju i mene. Lepo kažu da minusi uvek na kraju daju plus."

Delujete kao žustra i žestoka žena. Kako ćete reagovati ako vam neko stane na žulj?

"Imam odličnu samokontrolu što se tiče menjanja raspoloženja. Ja sam žena koja je konstantno lepo raspoložena. Jedino kada želim da vam pokažem da možda nisam, u stvari jesam, a vi poverujete da nisam, to je moj pun pogodak."

Znači, ulazite u "Zadrugu" sa osmišljenom taktikom?

"Možda je imam. Nije zanimljivo otkrivati baš sve."

Imate li privilegovane uslove kao trudnica?

"Ništa nisam tražila. Ponašam se kao svi ostali učesnici."

Šta su vam deca rekla za ulazak u "Zadrugu"?

"Moja deca su već velika. Neki već imaju verenicu i verenika. Najstarija deca mi imaju 21 i 23 godine. Za moje puteve i odluke se lično ja pitam. Oni mogu da me podrže ili ne, meni je svejedno."

Kako ćete se kao zauzeta žena boriti sa udvaračima u "Zadruzi"?

"Pa zar će trudnu ženu da muvaju. Ne bi imalo smisla!"

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Rijaliti/Foto: Printscreen

Kurir