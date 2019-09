NADA OBRIĆ NIKAD ISKRENIJE O LJUTOJ BORBI SA OPAKOM BOLEŠĆU: Odužila sam se valjda i Bogu i narodu, ali ne znam šta donosi sutra!

Nada Obrić pre nekoliko nedelja operisala je tumor, ali uprkos velikim nadama da će rezultati pokazati da je benigni, vesti su pevačicu, nažalost, razočarale. Ovo je, inače, treći put da joj je konstatovan kancer, ali ona nije klonula duhom. Hrabro nastavlja borbu sa opakom bolesti.

"U šoku sam sada jer sam bila sigurna da je to benigno kada sam išla na prvu operaciju. Nažalost, rezultati su stigli i maligni su, tako da sam krenula sa terapijama. Šta će i kako da bude, ne znam, ali šta god da bude, izborićemo se. Prosto, nekako sam sigurna u to. Ovo je treći kancer sa kojim se borim, pa valjda sam se odužila i bogu i narodu", rekla je pevačica koja ne daje sebi da padne u depresiju zbog loših vesti.

"Kada bih rekla super sam, nije mi ništa, naravno da bih slagala. Samo sam čovek bez obzira na godine koji želi da živi. Beskrajno se radujem svakom danu, uspehu i sreći moje dece i mojih unuka. Divan je svaki dan i svako može da pronađe nešto lepo za sebe ako to želi", objašnjava Nada.

Pevačici najveću podršku pružaju sin i ćerka, kao i unuci.

"Deca su mi predivna, razmazili su me koliko brinu o meni. Pa šta bih ja postigla da legnem ili da se ulenjim sada? Ništa, sem da sekiram svoju decu, a to mi nije cilj. Naučila sam decu da nema patetike, već se podrazumeva da guramo dalje i međusobno se hrabrimo. Presrećna sam zbog njih i to je deo koji me drži i nosi u novo sutra", otkriva Nada.

Pevačica je 1999. godine otkrila da ima karcinom grlića materice, a četiri godine kasnije i karcinom kože. Zbog toga se podvrgla operacijama, a sada joj je konstatovana promena na bešici:

"Taj trenutak kad vam se to saopšti prvo ne verujete, pa ste tužni, pa ste beskrajno ljuti. Žurite da odradite sve što možete, i ne smete da padnete u krevet ni slučajno. Važno je da budete pozitivni, jer ako hoćete danas da se sekirate, možete naći 1.001 razlog za to, ali je isto toliko razloga za sreću."

Nada kaže da je kolege u ovoj borbi nisu zaboravile:

"Moram da se zahvalim svim kolegama. Reči koje su mi uputili poput 'lavice ti si najveći borac, izborićeš se, molimo se za tebe', to mi mnogo znači. Kum Dragan Stojković Bosanac odmah me je zvao: 'Kumo ako treba sad ću sesti u kola, ako ti bilo šta treba, odmah ću da dođem!' Ceca Ražnatović me je zvala čim je čula, Neda Ukraden, Aca, Bilja Ilić... Ma mnogi", istakla je ona.

foto: Printscreen/Magazin In

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Damir Dervišagić

Kurir