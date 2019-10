MAJKA PUCA OD MUKE! Spustila glavu pa stisla zube, samo da suza ne poteče: Miljana se misli da li da nastavi trudnoću, a Mariju svaka reč kao da SEČE! Evo kada će da donese KONAČNU ODLUKU!

Druga trudnoća Miljane Kulić nema koga nije podigla na noge, pa tako i njenu majku Mariju, koja već danima zbog toga nema mira. Takođe, Kulićeva nikako da odluči da li i koliko veruje budućem ocu svog drugog deteta, a kako ne želi da ono "raste bez porodice", strah je često obuzima. Kako je istakla, konačnu odluku doneće kada joj se Zola bude pridružio u rijalitiju.

"Misili mi lutaju, ne znam ni sama kako da ih usmerim. Preznojavam se i vruće mi je i hladno... Zbunjena sam, pa presrećna, slušam druge šta mi govore o ovoj situaciji. S obzirom na to kako se ponašao sa Majom Marinković, ja tu strast nisam videla ni sa mnom. On je rekao njoj da je takve noge imala Jugoslavija, ne bi se ni raspala. Ti uzroci mi daju povoda da razmišljam sutra o posledicama. Ja njemu želim da verujem, a da li ću, vreme će pokazati. Znam šta me je povredilo, kad sam izašla, bio je presrećan, nijednu suzu nije pustio. Kad je gledao naše uspomene, ništa nije pokazao. Videću na osnovu njegovog ponašanja, kada budemo pričali o svemu, dobiću konačnu sliku, jer je to ipak plod naše ljubavi", pričala je Kulićeva Bori i Čolaku tokom radio "Amnezije", dok se Marija mučila u dvorištu da ne zaplače zbog ćerkinih reči.

"Bila sam blokirana dva meseca, na kraju sam otišla kod njega na svoju inicijativu. Zaista bih želela da mu verujem, jer ne bih da mi dete nema porodicu. Znala sam kakva je situacija kada si samohrana majka, ali ja sam želela dete i rodila ga... Što se tiče ovoga ja želim Zoli da verujem, ali što se tiče deteta doneću odluku kada on dođe, jer ovo dete je plod naše ljubavi i on ima pravo da učestvuje u donošenju odluke", rekla je Miljana.

"Što se tiče moje mame, ona isto menja raspoloženja. Ona bi najsrećnija da ja budem srećna. A ja ću biti srećna kada budem saznala neke stvari", zaključila je ona, a Marija se i dalje borila da senjene suze ne vide.

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

