NEKA ME HITNO IZVEDU! Kulićeva proživljava PAKAO i hoće smesta IZ RIJALITIJA!

Miljana Kulić u noći rezervisanoj za nominacije u zadrugarskoj kući izrazila je veliku zabrinutost zbog bolova u stomaku. Ona se obratila produkciji zahtevajući hitan izlazak iz rijalitija, kako bi otišla na ginekološki pregled.

Inače Zola, kog ipak nije nominovala na iznenađenje mnogih, imao je manje glasova nego Nataša. To uživo uključenje Miksi je iskoristila da se obrati Velikom Šefu i Velikoj Šefici i zatraži odlazak lekaru.

"Morala bih da se obratim produkciji, pošto je stvar veoma ozbiljna. Počela sam opet, da ne kažem šta sad ovde u emisiji. Znači da me izvedu hitno da idem kod ginekologa. Popila sam lek, ali me boli stomak i dalje. Molim vas, to nikako nije dobro. Neka me izvedu odmah", rekla je Miljana, pa čelnicima rijalitila čestitala krsnu slavu.

