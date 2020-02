GAGI ĐOGANI BIO SMRTNO ZALJUBLJEN U ANU NIKOLIĆ?! Odlepio za njom, MUVAO je pred Anabelom, a ona ga je ovako ODUVALA

Gagi Đogani svojevremeno je bio navodno ludo zaljubljen u pop pevačicu Anu Nikolić, koja umalo nije postala deo njegove grupe Fanki dži. Sve se odvijalo u vreme kada je Lunin tata imao krizu sa Anabelom Bukvom, koja je jednog momenta htela da napusti estradu.

Tada je nastao haos na njegovom poslovnom planu, raspala se grupa koja je godinama bila najbolja domaća dens grupa na našim prostorima. Kako bi spasao karijeru i posao, Gagi se bacio u potragu za novom pevačicom. On je želeo da ona bude zgodna i lepa, a pevanje mu nije bilo odlučujuće.

Gagi se svim silama trudio da njegova grupa ne propadne jer je to bio njegov osnovni izvor prihoda. Nije ni to bilo toliko važno, on je emotivno vezan za Fanki dži jer je sve izgradio sa Anabelom. Ona je imala tu fazu kada joj je bilo muka od svega i rešila je da malo pauzira. Nije mogao da zamisli neku drugu ženu da peva sve te pesme. Onda je preko prijatelja počeo da traži pouzdanu pevačicu koja bi zamenila Anebelu na neko vreme.

"Ona je umorna od svega, treba joj pauza, da bude malo sa našim ćerkama, da živi normalan život. Da slavi nove godine kod kuće, rođendane i sve ostalo. Deset godina nije stala. Muka joj je. Meni sada treba dobra zamena da bih radio", rekao je Gagi tada.

Kako dalje navodi izvor, on je uz pomoć drugara pronašao prelepu amaterku Anu Nikolić. Oduševilo ga je kako izgleda i peva. Ta promukla boja glasa, nije bilo dvoumljenja da je ona sledeća pevačica Fanki džija.

"Gagi je hteo samo Anu i nijednu drugu. Bila je zgodna poput modela. Tada nije imala nikakve operacije i bila je nestvarno lepa. Čak je i Anabela videla i rekla mu da je devojka super i da može da je zameni kako treba. Dogovorili su se da krenu sa probama pesama, kao i da polako biraju nove pesme. Ana je bila presrećna jer je deo grupe koju je slušala kao mala. Anabela i Gagi su joj bili idoli i nije mogla da veruje štajoj se dešava", tvrdi sagovornik.

Đogani je prvi put u karijeri počeo da meša poslovno i emotivno. On je odlepio za zgodnom i mladom Anom. Gledao juje tako kao da bi je pojeo.

„Ova mala je kao avion, gde je do sada bila? Ja sam lud za njom. Ima da pravimo haos na nastupima. Ali kako da sakrijem da sam odlepio za njom? Kad vidim kako je zgodna i seksi, ja se odmah naložim. Ne daj bože da Anabela vidi kako je rekao gledam, ubiće i mene i nju“, tvrdi jedan njegov poznati kolega koji nas je zamolio da ne stavimo njegovo ime.

"Ana je dolazila na probe i ništa nije primećivala. Onda su ljudi počeli da joj govore da je Gagi zaljubljen u nju i daje samo zato ušla u grupu, te da će joj tražiti protivuslugu. Rekli su joj da će imati malu zaradu kao deo grupe i da će raditi za siću. Uz ubeđivanje okoline, a kako je i sama videla da Gagijev poslovni odnos prelazitu crtu, te daje otvoreno počeo da je muva, Ana je samo jednog dana javila Gagiju da odustaje i da neće da nastavi dalje s njim.

Ana se nije javljala na pozive niti odgovorila na poruke kako bi dala svoju verziju priče.

