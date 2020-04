BANETOVA PRVA REAKCIJA POŠTO MU JE SAOPŠTENO DA GA JE KRUNIĆEVA OSTAVILA! Ali zaklela se da će da me čeka! DRAMA (VIDEO)

Banetu Čolaku u okviru "Pitanja novinara" Dušica Jakovljević saopštila je da ga je Ivana Krunić ostavila. Međutim, još uvek aktuelni zadrugar za to nije hteo ni da čuje, napominjući da neće verovati u te reči dok ih od Ivane ne bude čuo. Šta više, on je tražio i telefonski razgovor sa njom, samo kako bi bio siguran u tvrdnje, i nije prestajao da ponavlja da ne veruje da su zaista raskinuli.

"Bane, da li ti nedostaje Ivana i šta misliš da li ti njoj nedostaješ?" glasilo je pitanje za Čolaka.

"Znam da joj nedostajem, i ona meni mnogo, sve me podseća na nju. Ovde sam navikao na nju, nije mi svejedno, ali izdržao sam mnoge stvari, posle ćemo valjda nastaviti ovo što smo započeli", rekao je on.

"Ivana se javno oglasila i rekla da ne želi više da bude sa tobom. Da li si dobio njenu poruku nekako i smatraš li da je pala pod uticaj svojih roditelja?" pitala je zatim Dušica Čolaka.

"Ne verujem u to rečeno. Ona mi je rekla da šta god da uradim i da će me sačekati i da me nikad u životu neće ostaviti. Kad je vidim i kad mi kaže u lice onda ću verovati. Rekla je da na nju ne može da utiče ništa. Ni pritisak porodice i prijatlja, da ništa ne može da utiče na nju. Da će me sačekati, da se neće oglašavati u to mi se zaklela pet minuta pre igrice. Volela bih da dobijem poziv i da mi saopšti to. Ne verujem u to", ponavljao je Bane sve vreme.

Dušica je zatim pročitala Čolaku deo statusa Ivane Krunić, gde je ona objavila da ga ostavlja, ali on svakako i dalje nije verovao.

"Neću verovati dok ne dobijem dokaz", ponavljao je Čolak, vidno uznemiren.

"Ja sam Banetu rekla da ako se desi da Ivana ispadne da će se pozdraviti zauvek, to je sasvim normalno", dodala je, pak, Zorica Marković.

