TO SE DESILO KOD VRATA, POGURALI SMO SE: Ana Korać progovorila o NASILJU koje je pretrpela od dečka Davida! (VIDEO)

Ana Korać progovorila je o priči da ju je David Dragojević pretukao dok su bili napolju.

foto: Printscreen

"Nije istina da je on nasrnuo na mene, ali je istina da smo se posvađali. To je jedna od ozbiljnijih naših svađa. Nešto smo se pogurali, ali da je David nasrnuo na mene to nije tačno. Bilo je i sa jedne i sa druge strane, zbog toga sam ja te noći izašla iz stana i otišla. Pogurali smo se kod vrata. Inače, ja sam devojka kojoj je prestrašno kada neko viče na mene. Ne volim to. Ne znam da se ponašam. To se desilo u stanu našem i bilo mi je prestrašno. To nije tačno... Ne volim da pričam o tome", rekla je Ana sa suzama u očima, pa nastavila:

"Nije to tačno kao što je ispričao Miljan. Prvo sam pozvala Iliju. Mama i brat su upućeni u celu situaciju. Za mene je to prestrašno, što smo se pogurali oko vrata, prvi put mi se dogodilo da se nađem u takvoj situaciji. Izašal sam iz stana, zvala sam Iliju, Miljana nisam tada zvala, već sutradan. Nisam mu rekla kao što je to on ispričao. Mama mi je rekla da se smirim... Da je David nasrnuo na mene nije, nisam znala kako da se ponašam."

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir