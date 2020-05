ON MENE KAO DA JE TIPOVAO ZA TO?! Edis Fetić progovorio o NASILJU, a Dragana se gušila u suzama! Modrice samo sevale!

Dragana Mitar i Edis Fetić pre dva dana ponovo su stavili tačku na svoju svakako turbulentnu romansu, a u okviru "Pretresa" iskreno su progovorili o pojedinim postupcima - kao što je vrela akcija nakon njenog javnog izvinjenja njegovoj ženi Zilhi Karišik.

"Dragana, ja ću te pitati nešto, da li si nimfomanka? Pitaju to gledaoci, jer svaki put kada te izvređa, ti imaš s*ks posle toga sa njim", šokirao je voditelj, a zadrugarka nije imala kud nego da obrazloži sve.

"Ja sam rekla da tog čoveka volim, da imam strast prema njemu, da to nikada nije ni prestajalo. Jednostavno, ne znam, ima ta neka energija koja me vuče ka njemu. Što se tiče tog pitanja, nema veze sa vezom. Ja sam pokušavala da se od njega sklonim, da prekinem komunikaciju. Ja sam se izvinila, dešavaju se greške i to je to. Idemo dalje, mojim roditeljima najviše. Cele prošle godine, sluđena sam, jesam grešila, pravila sam katastrofalne greške, ali mislim da mi nije kasno da se vratim sebi. Da zaboravim ove ružne stvari i da krenem dalje i da ovo ostane ružna prošlost. Govori da me je izmanipulisao, opet je pokazao da misli samo na sebe, da ga ne zanima ništa osim njega, to sam shvatila sada definitivno", pričala je ona kroz suze.

"Imam utisak da me je tipovao, kao da me je izvukao iz nekog bubnja, za njegovu misiju, on nije isti spolja i ovde... Ne znam šta mu se dogodilo i šta mu se dešava. Da li ga je sve stiglo i da li se vraća unazad... Rekla sam i da ovde slaže. Ja kažem, tako možemo u nedogled, dok se nekim klipom ne pokaže suprotno. Nekad je bolje da ćutim i ne komentarišem", nastavila je ona.

"Ona i kad ne kaže, ja znam šta je rekla. Znam šta može da kaže, nema potrebe da mi objašnjava. Rekla je, pa je rekla, ne može da se vrati. Meni nije normalno da emocije, koje definitivno postoje, obrišemo gumicom. Jesam je ćušnuo, zaboravio sam što, danas mi je vratila film. Krenula je priča oko stana, krenula je da iznese adresu, to je ružno i hteo sam da je sprečim", oglasio se i Fetić.

"Da, vezano za stan. Nisam htela da iznesem adresu, htela sam neko naselje da spomenem, nisam htela adresu", izjavila je ona, pa se nasmejala.

"Mislio sam da će da kaže adresu, zato sam je stisnuo. Rekao sam Mići, rekao sam i njoj, to sam joj rekao ispod jorgana, nije mi bilo svejedno kad sam video klip (sa Zilhom). Jeste, u tom momentru, to Marko Đedović zna, njoj su počele da ulaze katastrofalna pitanja. Marko je rekao da ću da ja ispadnem žrtva. Ja nisam hteo da ispadnem ja žrtva, a ona odron. Prihvatio sam da budem najgori i pokušavam da zaštitim nju. Mi imamo strast, ne mogu od toga da pobegnem. Ja sam pokazao kako reagujem, to me ne dotiče... Reagujem prljavim jezikom, da je uvredim. Strašno je što sam joj to rekao. Zbog toga se najviše kajem, izvinjavam se našim porodicama, mojoj deci. Ona zna da ja to ne mislim. Rekao sam joj da pazi šta priča da ne izazove u meni neke rečenice zbog kojih se kajem. Znam da kažem budalaštine... Ja znam šta smo imali ispod jorgana, to se ništa ne vidi", dodao je Fetić.

Fetić je zatim počeo da objašnjava zadrugarima ono oko čega su ga napadali, pa se u celu priču uključio i Bane Čolak.

"Kad su bili novinari, ja sam joj prišao, ovako su joj ruke radile... Baš sam rekao Đedoviću da se trese, ja sam joj se izvinio što sam se umešao. Dve nelogičnosti, Edo je rekao da joj je prišao na početku, a sada su počela ponovo ta pitanja, ti ako vidiš da loše utičeš na nju, trebao si tada da se skloniš, ako si hteo da je zaštitiš. Da joj kaže da neće da imaju s*ks, a posle svega oni imaju odnose. Dragana se posle izivnjenja njegovog ženi ponovo imala s*ks. Bila je svađa, kad je ona rekla da si bio nasilan, ti i ja smo se svađali zbog toga. Sad ti ne verujem 100 odsto. A Dragana govori i ovo, tu ti još ne verujem, opet kažem, meni je Edo zamerio jer sam na pitanjima novinara, rekao da je on nasilnik, a meni to izgleda. Dragana da li sam ti rekao da je on ljubomoran na mene, jer me napada i napušava? E, meni se tako čini", rekao je on, dok su Fetića zadrugari optuživali da je nasilnik.

"Ona je rekla da mi je bila slomljena ruka na žurki, ja sam udario rukom u svoj plakar. Sledeće moje povređivanje, slomio sam svoj retrovizor od svojih kola, nisam nju pipnuo", pravdao se Edis.

"Pokazala nam je ruku i masnicu na nozi", vikali su zadrugari, a onda je voditelj upitao Dragnu da li se seća šta joj je Vladimir Tomović govorio za Fetića, te da mu je ona rekla da je "Edo nasilniji od Siniše".

Nakon čitavog haosa, Čolak i Lepi Mića tešili su je u izolaciji, gde boravi s Banetom jer su ovonedeljni potrčci.

"Smiri se, ja sam tu. Nećeš biti na ulici. Sedi i radi šta hoćeš. Neću da te nagovaram ni na šta. Ako si odlučila, raskini, da ga voliš kao Boga. I svaki dan ustani i izvini joj se. Dok sam ja živ nećeš biti na ulici, ali moraš pričati istinu", pričao je Mića.

