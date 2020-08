LEPI MIĆA BRUTALNO ISKREN! Izneo porodične tajne, skupio snage pa javno PROGOVORIO: Moja supruga je preživela SVAŠTA!

Lepi Mića je uživo otkrio porodične tajne, o kojima do sada nije pričao

foto: Printscreen

"Ponosan sam na moju suprugu, koja je preživela svašta. Ona deset meseci sluša da joj neko vređa ćerku, ja ne želim da mi vređaju porodicum ja nosim sam svoj krst. Niko iz moje familije se nije nikada oglasio. Svi nam drže neke moralne kodekse, a niko od mojih mene ne brani, čak i moja Sara mi kaže kada nisam u pravu" rekao je Mića.

Gledateljka je tada podsetila i Ivanu na rečenicu koju je izgovorila Stefanu na jednoj žurki.

- Ja sam njemu rekla koliko si ružan, ne mogu da te gledam, ali kroz šalu. On i ja smo imali takav neki fazon izjavljivanja ljubavi. Stefan je mene voleoi ja njega, ali to je sastav jedne veze. To su bile te svađe, on je bio tu za mene, kao i ja za njega - rekla je Ivana.

foto: Printscreen

Kurir.rs / M.M.

