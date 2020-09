DRAMA U ŠIMANOVCIMA! Anja i Cvele zaratili na krv i nož, ona pokušala da POBEGNE sa imanja: Ti me javno BRUKAŠ! (VIDEO)

Anja Todorović i Jovan Cvijetić Cvele otišli su u Rajski vrt, gde su počeli da urlaju jedno na drugo, a malo nakon toga je ona pokušala da pobegne iz Zadruge.

"Još sam ja debil što ja tebe napadam, a ti si slao k*rac drugoj devojci! Šta treba da te polivam cvećem? 'Ajde, ne s*ri više, idi tamo sa ljudima i to je to! Svakog pravdaš ko je protiv mene!", odbrusila je Anja.

"Ti samo u svojoj glavi zamisliš nešto i to vrtiš u krug! Nemoj da me guraš i nemoj da me teraš! Ti nisi realna", urlao je Cvele.

"Ti mene javno brukaš! Trebao si da mi priznaš neke stvari pre ulaska, meni su neke stvari sada jasne", nastavila je Anja.

Cvele je nastavio da prati Anju u stopu, a ona je šetala imanjem, pokušavajući da od njega dobije reakciju. Anja je tražila mesto preko kojeg bi mogla da preskoči i pobegne sa imanja.

