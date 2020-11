ANJA RASKRINKALA CVELETA! Otkrila njegovu ljubavnu aferu sa njenom najboljom dugaricom: Diktirao je kako da me LAŽE! (VIDEO)

Anja Todorović prepričala je Tomi Paniću i za ljubavne afere njenog dečka Jovana Cvijetića Cveleta sa njenom najboljom drugicom.

foto: Printscreen/Zadruga

"Ja saznam da je pre mene bio sa mojom dobrom drugaricom, koja u tom trenutku, ja videla u porukama, nešto je meni tu bilo sumnjivo. Ja kucam njeno ime, ej, najbolja drugarica, išli smo svuda zajedno, ona sa svojim dečkom i nas dvoje, odemo u apartman na Zlatibor kad smo išli. Ja ulazim u poruke i listam, i listam, videla ja, ljubili se, nisu se j*bali, ali znam da je on njoj napisao da dođe u krevet da se maze. Problem rešen, nije ni ona, ni on rekli. To je bilo pre naše veze, ali neka mi kaže, jer kao idemo zajedno svuda, a ja ne znam da si ti bio sa mojom najboljom drugicom... I taj drugar se u svađi izlane da će reći nešto što može da nas uništi, on nije znao da sam ja tu na telefonu pored i ja napadnem koja devojka je u pitanju i on meni kaže. Ja krenem da se tresem, meni Cvele kaže da to nije tačno, da ga je ona smarala, ja mu tražila čet da vidim, nema, obrisano. Ja njoj pošaljem poruku da mi kaže da znam da li je bilo nešto između njih, ona se u tom trenutku krišom čula sa njim da peglaju situaciju, on je njoj diktirao šta da mi piše. On meni kaže da je ona njemu poslala sliku, da je obučena i da joj je on rekao da izgleda lepo i to je to. Ja izgorela, šta ti imaš nekome da pričaš da je lep, u periodu gde sam ja operisana, plačem tako operisana, moja majka je gledala. Moja majka nije mogla da ga vidi očima. Ona kreće da se raspravlja sa mnom, da li sam normalna, šta mi to treba u životu, šta nemam oči, da ne mogu da nađem drugog. Ja tu sa majkom u raspravi, skupi se meni, dolazi meni otac. Ja saznajem za to i ja više nisam mogla da izdržim! I puknem, nisam mogla da držim u sebi, niko ništa nije znao, kada sam saznao da se dopisivao sa tom, da je bio sa najboljom drugaricom. Muka mi je bilo, htela sam da se pojedem. Ja krenem da pričam ocu i mom ocu krene da se vilica koči. Rekao mu je da skupi stvari iz stana i da izađe napolje, od tog trenutka moji roditelji nisu dobri sa njim, nisu mi dali da on više bude u stanu, ako oni budu u stanu. Nije išao kod meneu Arilje. Ja budala, zaljubljena, zvala i pokušavala da rešim te stvari između njih", rekla je Anja.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir