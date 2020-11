MAJI POČELO DA SMETA ALENOVO PONAŠANJE! Markovićeva otkrila šta mu zamera, a evo kako se Hadrović PRAVDAO! (VIDEO)

Maja Marković i Alen Hadrović su na meti osuda već neko vreme, kako u rijalitiju tako i van istog, s obzirom na to da pitanja koja im stižu tokom emisije "Pitanja gledalaca" nisu baš prijatnog sadržaja. Hadrović je više puta napadan, kako pokušava da previše utiče na Maju, te da često ume da postupa grubo sa njom. Zadrugarka je ovaj put i sama imala primedbu na njegovo ponašanje.

foto: Pritnscreen

- Neću da te smaram - rekao je Alen.

- Da, samo što ti namestiš neku facu, i svi misle da je negativno - zamerila je Maja.

- Boli me uvo šta drugi misle, svi ovi znaju da to nije tako. To što neki hejteri hoće da budu negativno, neka okače mačku o rep. Vratio sam im ''bekend'' - objasnio je Alen.

Kurir.rs/I.B.

