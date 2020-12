FEŠTA U RIJALITIJU! Fran sve započeo, cimerke ga sprečile da nasrne na Draganu, pa Tara dovela Kristijana do PUCANJA! (VIDEO)

Dragana Mitrović posvađala se sa Franom Pujasom dok su vežbali pesme za večerašnji spektakl, a potom se prisetila rasprave sa njim, te mu je natrljala na nos.

"To nije tvoj lavabo, rekao mi je da će me pljunuti facu! Ti si se brijao, ja sam htela da isperem zube, a gospodin hoće da bude samo njegovo da bi se on brijao!", vikala je Dragana.

Međutim, Sanja Stanković i Aleksandra Nikolić, inače Franove bivše prekinule su ovu raspravu, isticajući da je Dragana postala dosadna svojim pričama i raspravama.

A odmah potom je Tara Simov nastavila svoju dramu, jer nije htela da peva određeni deo pesme, isticajući da je nju sramota zbog ružnih reči, iako ih je ona izgovorila i te kako za dve godine u rijalitiju.

"Ja znam da sam najpedantnija, može li vulgarno umesto smrad!? Nije mi lepo da to pevam!", vikala je.

"Smrad nije za tebe, ona ima kompleks, ona je izmislila da je smrad za nju! Pravi dramu i izmišlja, ona nije normalan čovek, ona od ovoga pravi priču da bi bila u centru pažnje", vikao je Kristijan.

