MILIJANA ŠOKIRALA PRIZNANJEM O BEBI: Odlučila da rodi dete, a evo šta kaže ko će biti OTAC i kako je spustila bivšeg muža

Kontroverzna učesnica "Parova" Milijana Bogdanović dospela je u žižu javnosti zbog braka sa 22 godine starijim muškarcem Milojkom Božićem.

Podsećamo, Milijana se pre oko mesec dana razvela od Milojka, ali je odmah nakon toga uplovila u vezu sa još starijim biznismenom Milošem (61) iz Užica.

Bogdanovićeva je otkrila detalje života koje do sada niste imali prilike da čujete o njoj.

Kako bi reagovala da saznaš da te je Miloš ostavio i da trenutno uživa sa drugom ženom?

- Verujem da se to neće desiti, a i da se desi njegova je odluka. Sigurna sam da od mene neće naći ni lepšu ni zgodniju, a pogotovo mlađu. On ima pravo na to, to je njegova odluka, i želim mu sve najbolje - otpočinje razgovor Milijana.

- Kada je Milojko u pitanju nemam ja tu šta puno da pričam. On je moja prošlost i stvarno o "pokojnicima" sve najbolje (smeh). Ako je našao drugu devojku i preselio se u Beograd na vodi, kao što se priča, u šta malo sumnjam, neka mu je sa srećom. On je prevelika cicija da bi prodao nešto i kupio stanu tako skupom delu Beograda.

Milijana priznaje da planira da postane majka i to uskoro.

- Kroz par godina planiram da se ostvarim kao majka. Ko će biti otac ne znam još, jer kome je biološki sat otkucao njemu se ne može suditi. Naći ću nekog mlađeg da mi napravi dete i ne vidim tu nikakav problem - govori Bogdanovićeva.

Priznala si da si bila silovana kao mala, da li zbog toga se okrećeš starijim muškarcima jer se pored njih osećaš zaštićeno i sigurno?

- Ne bih to komentarisala više, to je za mene jako bolna tema. Moji roditelji su znali za taj nemili događaj, ali molim vas da preskočimo tu temu ako može. Ono što sam želela rekla sam u emisiji, i ne bih se više vraćala na to. Ko mi ne veruje u ono što sam rekla, ja sam spremna na poligraf da idem i ponovim sve ispočetka od reči do reči. Veći deo 2020. godine sam provela u rijalitiju. Mnogo toga mi se izdešavalo i lepog i ružnog, a zapamtiću je to je sigurno. Kao i uvek želim samo zdravlje, sreću i voljenu osobu, sve ostalo ću lako. Svima želim puno sreće, zdravlja i para u 2021. godini, a sebi želim da se skrasim po pitanju muškaraca - završava Milijana.

