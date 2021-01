MLADEN I KRISTINA RADE NA PRINOVI! Posle VERIDBE, idu u Crnu Goru, otkrili sve detalje ZABRANJENE VEZE

Mladen Vuletić, poznat je po učešću u rijalitiju "Parovi", a u žižu interesovanja medija dospeo je poslednjih dana kada je pobegao iz pomenutog rijalitija i otpočeo vezu sa voditeljkom Kristinom Iglendžom.

Naime, Mladen je sa većinom učecnika "Parova" napustio rijaliti zbog nezadovoljstva i saradnje sa produkcijom. On je progovorio o svemu onome što se desilo, ali i otkrio detalje venčanja i prinove koju željno iščekuju.

Mladen je priznao zbog čega je napustio rijaliti i da mu uopste nije krivo.

- Desilo se sve jako spontano, krenuli smo kao grupa u produkciju da rasčistimo račune jer se niko danima od njih nije oglašavao. Mi nismo nikog napali niti je bilo potrebe za policijom - rekao je Mladen.

Kristina i Mladen su se upoznali u rijalitiju, pa su otkrili detalje koje je malo ko znao o njima. Voditeljka je bila iskrena pa je priznala kada joj je Mladen zapao za oko.

- Mladen mi je bio na početku antipatičan ali kako je vreme prolazilo, tako sam ja menjala mišljenje. Sve sam bila blaža prema njemu i nekako njegov smisao za humor mi prija. Presudne su bile pesme koje je pisao, i nekako sam popustila - priča lepa voditeljka, koja je zatim otkrila kako je došlo do toga da se smuvaju i ko je dao prvi znak.

- On je meni prišao na žurci koju sam vodila, i šapnuo na uho "ti se meni sviđaš". Ja nisam znala kako da reagujem jer smo svi ozvučeni, on je ipak učesnik, a ja voditelj. Samo sam mu klimnula glavom i dala do znanja da ni ja nisam ravnodušna.

- Na proširenju porodice radimo, i željno iščekujemo da se desi, ali za početak idemo u Crnu Goru da upoznam njegove roditelje i ko zna možda mi se dopadne tamo pa ostanemo da živimo - rekla je Kristina.

