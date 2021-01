ČOVEK IMA POTREBU, A JA TO NISAM ŽELELA: Čorbina bivša Nina prokomentarisala njegovu vezu sa Majom! Dugo ju je ČEKAO!

Nina Olujić, biša rijaliti učesnica koja je pre nekoliko dana napustila Belu kuću, sada je otvorila dušu.

Nina je otkrila kako se oseća nakon izbacivanja, a potom prokomentarisala novu ljubav svog bivšeg dečka Milana Jankovića Čorbe.

foto: Printscreen/RedTV

"Došla, napravila haos i otišla. Dobro sam, malo sam smršala, to me nervira, pa sam počela da jedem da se ugojim. Nisam se naspavala, ali već prvi dan sam otišla u studio, radim muziku, sledeće nedelje ću već da izbacim pesmu. Imam i neke u šteku, rade se i nove. Navikla sam da zaspim u šest ujutru i da se budim u 11", rekla je Nina, a potom prokomentarisala Čorbu i Maju Marinković:

"Mi smo drugari, sve super, ortaci. Čovek ima potrebu za s*skom, a ja nisam to želela, šta ja da mu radim, ja nisam to htela. Mi smo drugari, šta radi sa Majom, to je njegova stvar, meni su oni super. Hvala Bogu koliko ju je čekao."

foto: Printscreen/Zadruga

