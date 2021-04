ZAKLEO SE DA JE ZALJUBLJEN U MENE, PLAŠIM SE DA GA NE IZGUBIM! Aleks ODLEPILA za Janjušem: Ne mogu da zamislim DAN BEZ NJEGA ovde!

Nakon Maje Marinković, Aleksandra Nikolić je progovorila o svojoj vezi sa Janjušem i problemima koje im njegov prisan odnos sa Majom stvara.

foto: Printscreen/Zadruga

- Sada ću iskreno sve da ispričam. Janjuš i ja smo se družili tri meseca konstantno, rodile se simatije i nova emocija. On to nije hteo da prizna, a nisam ni ja, ali sam se zaljubila u njega. A on mi se pre tri dana zakleo da je zaljubljen u mene. Nisam znala šta se dešava u izolaciji, a on mi je stalno nalazio opravdanja, to tako mora... Ona ga stalno prati. Ljudi me znaju, ja nisam ovako mirna... Ja sam sve vreme ostavljala prostora da vidim šta će da uradi on, šta će da mi kaže. Ja sam njemu rekla da hoću da budem sa njim, on je meni rekao da hoće da bude sa mnom. Pričali smo šta može da se dešava napolju, da ako stupimo u vezi, da ne bude smao u rijalitiju, pitao me je da li ću moći takav njegov život da podnesem... Meni nije problem, ja sam se zaljubila - rekla je Aleks.

- Kako podnosiš to što on radi sve uporedo i sa Majom? - pitao je Darko.

foto: Printscreen/Zadruga

- Rekao je da mora da razreši sa njom da nam ne bi pravila probleme, kao poslednji razgovor. Ona stalno dobacuje, priča mu: "Ti mene voliš". Katastrofa. Imali su razgovor taj, a kada sam se probudila, ona je proširila priču po kući da su se poljubili, to mi je ona rekla, onda mi je rekla da joj je Janjuš rekao da sam mu ja uteha. On ulazi u kuću, pita me što mu ništa nisam donela da jedem, ja rekla da neću, čekala sam da se istuširam da odem da pričamo. Pričao mi je da Maja laže, objasnio da se nije desila ta situacija sa poljupcem. Ako biram između Maje i njega, više verujem njemu. On mene ubedi da ona dođe, legne, da on to ne želi, da on to mora tako, jer je ona takva... Kaže ne pokrije se on preko glave, nego samo ona. Rekla sam mu da ako uradi još nešto takvo, da će da se probudi ona budala u meni... Kad proradi ono moje, ne zanimaju me ni honorari. Ne volim da iko pravi budalu od mene. Već sam na granici da odem tamo i napravim haos, to bi bilo katastrofa. Ona nije normalna, ja nisam normalna, ne znam šta bi se tu desilo - odgovorila je Nikolićeva.

- Da li se plašiš Maje? - pitao je Darko.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne nje, nego se plašim da njega izgubim. Ne bih mogla dan bez njega da zamislim ovde, meni niko nije pružio takvu pažnju kao on... Trebalo bi večeras da prespavamo zajedno ako ostane, videćemo, pričaćemo. Ja sam se toliko iznervirala, popila tri gutljaja viskija, pitala se da li da odem tamo da mu bacim sve u facu, kažem šta mislim, odradim svadbu i ne obratim mu se u životu. Moramo da rešimo kako znamo sve ovo - istakla je Aleks.

- Janjuš govori da voli Maju, pored nje i svoju ženu, a u tebe je zaljubljen i hoće da se oženi. Kako stojiš tu mirno dok to sve priča? - pitao je Tanasijević.

- Mislim da je to devojka zbog koje je on izgubio brak, sa kojom je bio preko godinu dana, ne može da bude ravnodušan. Naravno da je voli na neki način, ali ne verujem da je voli kao ženu sa kojom može da bude... Ona nije dobra za njega... Eto ona danas priča sve ono za njega, onda sedne kod Čorbe i kao hi, hi, ha, ha... Voli je, ali ne voli je kao što ju je voleo...

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:14 MILOŠ BIKOVIĆ POKAZAO ŠTA RADI U SEOSKOM AMBIJENTU! Glumac snimkom raznežio mnoge, uživa u društvu životinja: Jednu je i NAHRANIO!