IVANA SE POVERILA PRIJATELJICI: Oprostila bi Ša seks s Tarom, ali preko jedne važne stvari NE MOŽE i NEĆE!

Ivana Aleksić priznala je svojoj prijateljici da bi svom suprugu Nenadu Aleksiću Ša oprostila prevaru sa Tarom Simov u "Zadruzi" da je bio u pitanju samo seks.

foto: ATA Images

Ona je, saznajemo, naglasila da je primetila da su se kod njenog muža, sa kojim je provela sedam godina u braku i kog je lično ispratila u rijaliti, rodile emocije prema starleti preko čega ne može da pređe.

foto: Printscreen

Reperova žena mesecima je očajna, a razlog za to je njegova afera sa duplo mlađom zadrugarkom. Iako je isprva mislila da je između Ša i Tare samo flert u pitanju, ubrzo je shvatila da postoji nešto više - da su zaljubljeni. I to je ono što svom još uvek zakonitom suprugu ne može da oprosti.

foto: ATA Images

Kako saznajemo, Ivana se poverila jednoj prijateljici o tome šta misli o čitavoj romansi njenog supruga i zadrugarke i priznala da je fizička prevara za nju najmanji problem. Ona je čak bila spremna da zažmuri i pređe preko toga što ju je javno ponizio i razmenjivao nežnosti, te imao seks sa ljubavnicom pred milionima gledalaca, ali da druge stvari prave problem.

foto: Pritnscreen

Razlog za to je, kaže sagovornik, to što je i Ivana svesna da Ša gaji emocije prema Simovljevoj. Ona ga posle toliko godina zajedničkog života dobro poznaje i to je kod njega primetila i pre nego što je obelodanio vezu sa Tarom. Zato je i rešila da ga ostavi, što je njemu preneto.

foto: Printscreen

Iako je najpre mislila da on samo glumi ljubav prema zadrugarki zarad opstanka u rijalitiju, ubrzo je uvidela da se prevarila i da se njen muž zaljubio u dvadesetogodišnjakinju. Momenat kada je shvatila da njegov odnos sa Tarom nije šala jeste kada su se žestoko posvađali, pa je Nenad pokušao da pobegne iz rijalitija. On je bio toliko očajan da je počeo i da plače, a njegova žena je tad presekla i rešila da dalje nastavi sama.

Ivana ipak neće okončati brak bez reči, ona je rekla da će se sresti sa suprugom po njegovom izlasku iz rijalitija, kao i da će mu dati priliku da joj sve objasni, ali da nema šanse da se pomire.

foto: Damir Dervišagić

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Ivanom, ali ona nije odgovarala na naše pozive, a kako su nam rekli njeni prijatelji, i dalje stoji pri svojoj odluci da suprugovu prevaru javno ne komentariše.

Dobri odnosi Vole je Aleksići Ivana, iako je rešila da se razvede od Ša, nije prekinula kontakt s njegovom porodicom. Ona se i dalje čuje s reperovim roditeljima i bratom, koji poštuju njenu odluku da okonča brak. Oni se u to ne mešaju, ali su joj poručili da Nenadove postupke ne opravdavaju, ali da će kao porodica uvek biti uz njega. foto: Damir Dervišagić Kurir.rs/ Jelena Stuparušić/ Foto: Printscreen

Bonus video:

00:21 NE PERE SUDOVE, A LUKS STAN JOJ ČISTI AGENCIJA! Tara Simov ima posebno mesto gde čuva uspomene na Mateju (VIDEO)