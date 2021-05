TI SI MRTAV ČOVEK, NEKA TI JE BOG U POMOĆI! Reper se raspada nakon što ga je Tara DAVILA: Ne veruje ŠTA GA JE SNAŠLO! (VIDEO)

Kada se Nenad Aleksić Ša probudio, došao je do pušionice, gde se Sandri Rešić žalio na ponašanje svoje devojke Tare Simov.

- Ja je smirujem, ona me davi, davi me s obe ruke, vidi. Raspadam se - kukao je Ša.

- Ša, ti si mrtav čovek. Neka ti je Bog u pomoć - istakla je Sandra.

Inače, u jutarnjim časovima došlo je do brutalnog okršaja između Tare i Ša.

- Sedi dole - rekao je Ša.

- Pomeri se - urlala je Tara.

- To možeš gde si navikla. Nemoj da me štipaš. Mene da štipaš nećeš - zamera je reper.

- Da li je i to naređenje? Skloni se od mene - pričala je Simova, koja se pokačila sa Ša.

- Ne možeš da me udaraš. Sklonio sam te da me ne grizeš. Smrade mali. Smirujem te, ti me daviš, bravo - govorio je Ša.

