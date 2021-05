NEMA PIPANJA I LJUBLJENJA, OBJAVLJUJEM RASKID! SAD SAM STARI KRISTIJAN: Golubović sasuo sve Kristini u lice, moli ženu ZA OPROŠTAJ

Kristijan Golubović delio je budžete, a svi su čekali da vide šta će reći Kristini Spalević.

Prvo je Kristijan podelio budžet Filipu Caru.

"Zadnji veliki budžet, mom bratu iz Crkvenice. Imate tu notu, određeni deo kompleksa koji imate, nema veze, ja sam tebi progledao kroz prste da se ne vodi tema dalje, iako znaš da znam da budem nezgodan. Ne volim tu odnos sa Aleks, malo je stisneš pa popustiš, sa Sanjom si imao tako, od svih, najgori odnos, malo sam i ljut zbog toga. Ona je kao što znaš, nije bila emotivno stabilna, nisi trebao da je iskoristiš. ispao si smrad prema njoj, a sa Aleks igraš igu ponovo. Raz išljaj tom gornjom glavom, kad popiješ, dođi da odigramo rulet, nikad te nismo videli da đuskaš", rekao je Kristijan.

"Evo još jedan veliki, Kristini obavezno. Gledajte kako hoćete, izvinjavam se mojoj supruzi. Ona me je napadala, ima čudnu narav. Žene su zaista neumesne, kao što se s vama zezam, napolju su ambiciozne, željne su da pokažu ono što misle, a na pogrešan način. Tako da, Kristina je bila samo deo zaje*ancije. Bila je ljuta jer sam hteo da stavim Gagu za omiljenu. Ako to učinim, izgubiću te kao druga, jer znam da te sada gubim kao devojku. Od sada neće biti pipanja, ljubljena, objavljujem raskid te neke neprostojne veze. Od ovog momenta sam stari Kristijan. Bićeš i dalje omiljena, podsećaš me na mnoge drugove koji su mi poginuli na rukama, nadam se da ćeš mi ostati i pored moje supruge Ivane, ako mi oprosti ovo. Nisam se zaljubio, nju volim najviše na svetu. To je prava istina, da ne misle drugi da ti dajem neku lažnu nadu. Ti si dve godine mlađa od mog sina Lazar, pa možda se upoznate", rekao je Kristijan.

